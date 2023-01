Soleil des îles italiennes

Rien de mieux pour mettre un peu de soleil et de la douceur de la Méditerranée dans votre journée qu’un verre de rouge de Sardaigne ou de Sicile. En voici deux actuellement disponibles en SAQ et qui sauront vous charmer à coup sûr!

Buvez moins. Buvez mieux.

Le cannonau est le nom italien pour le grenache. Bien adapté au climat méditerranéen, c’est le cépage le plus planté sur l’île de Sardaigne. La maison Sella & Mosca est certes un immense producteur avec ses 485 hectares de vignes, mais le souci du détail apporté à la viticulture et à la vinification en fait un vin d’une qualité constante, le tout proposé à prix d’ami. Le 2019 qui vient d’arriver en succursale est fort réussi avec un nez bien expressif évoquant la cerise, la réglisse et le balsamique. Attaque souple et fruitée laissant place à une bouche tout aussi svelte articulée autour de tanins mi-corsés. Bonne fraîcheur et longueur appréciable sur des notes de cerise et de fumée. Très satisfaisant. On achète les yeux fermés.

Sella & Mosca, Riserva 2019, Cannonau di Sardegna, Italie 17,85 $ - Code SAQ 425488 – 13,5 %

★★ 1⁄2 $$

Direction Sicile. La plus grande île de la Méditerranée est située au large de la pointe de la botte italienne. Le nero d’avola est le cépage le plus planté de l’île. Son nom vient de la ville d'Avola au sud-est de la Sicile. Par sa couleur violacée et sa structure «grasse», il peut faire penser à la syrah, à la différence qu’il supporte beaucoup mieux la chaleur que cette dernière et dispose naturellement d’une bonne acidité. Cultivé en bio, ce nero d’avola plaira aux amateurs de vins plantureux. Un nez aguicheur de fruits noirs, de goudron, d’épices douces et de clou de girofle. En bouche, le vin de montre généreux, avec un corps moelleux, presque riche, mais disposant d’une bonne fraîcheur. Des tanins assez robustes le destinent à table pour accompagner une viande braisée.

Caruso & Minini, Naturalmente Bio Nero D'Avola 2020, Sicile, Italie 22,65 $ - Code SAQ 13904578 – 13,5 % - Bio

★★ 1⁄2 $$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.