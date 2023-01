Tempête hivernale à Québec: les automobilistes invités à la prudence

La tempête hivernale qui doit apporter près de 20 cm de neige d’ici samedi matin dans la région de Québec a déjà causé certains maux de tête sur le réseau routier de la Capitale-Nationale.

• À lire aussi: Un cocktail météo frappe le Québec, plusieurs écoles fermées

À 8h, vendredi matin, on dénombrait déjà près d’une dizaine d’accidents ou de sorties de route les routes, alors que plusieurs centimètres de neige se sont rapidement accumulés au sol.

Heureusement, aucun d’entre eux n’avait fait de blessés majeurs au moment d’écrire ces lignes. Néanmoins, plusieurs artères importantes s’en trouvaient congestionnées à leur de pointe :

L’autoroute Robert-Cliche Nord, à la hauteur de l’A-20.

L’autoroute Dufferin-Montmorency est, à la sortie du boulevard Henri-Bourassa et à la sortie du boulevard des Chutes.

L’accès du boulevard Lebourgneuf vers l’autoroute laurentienne.

L’accès à l’autoroute Félix-Leclerc via la 1re avenue.

La voie de droite de l’autoroute Robert-Bourassa Sud, à la hauteur du boulevard Père-Lelièvre.

La voie de gauche de l’autoroute Henri-IV Sud, entre la route Sainte-Geneviève et l’avenue Chauveau.

La Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demandent aux automobilistes d’être prudent sur la route et d’éviter des déplacements non nécessaires.

« Il ne faut surtout pas oublier de déneiger son véhicule et d’être visible sur la route, en allumant nos phares », souligne Sandra Dion, du SPVQ.