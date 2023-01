Une bordée qui redonne le sourire aux skieurs à Québec

Les sourires étaient sur toutes les lèvres dans les centres de ski de la région vendredi, alors que près de 25 centimètres de «poudreuse» tapissaient les pistes, durement négligées par Dame nature depuis le début de la saison.

«On l’attendait celle-là!» lance avec satisfaction Hugues Leclerc, porte-parole du Mont-Sainte-Anne et de la Station Touristique Stoneham. De nouvelles pistes seront ainsi accessibles dans les deux centres, dont les sous-bois, qui restaient impraticables avant l’arrivée de ce nouveau tapis blanc, indique-t-on.

Cette importante bordée de neige, une des plus significatives depuis le début de l’hiver rapporte Environnement Canada, permettra à tous les centres de ski alpin et de fond, d’ouvrir la quasi-totalité de leurs pistes. Tous s’attendent ainsi à un fort achalandage en fin de semaine, alors que le mercure oscillera entre -5 °C et – 7°C.

Sur la Rive-Sud du fleuve, où près de 30 centimètres de neige étaient prévus, le directeur centre de ski de fond des Sentiers de La Balade était très heureux de pouvoir compter sur cette «nouvelle épaisseur» de neige, pour pouvoir enfin ouvrir à plein régime, en fin de semaine. «Nous n’avions que cinq pistes sur onze jusqu’à maintenant. Cette bordée va nous aider à ouvrir nos pistes plus à pic, qui ont besoin de plus de neige», indique Martin Letendre.

«Enfin de la neige! On voit la lumière au bout du tunnel» se réjouit pour sa part Francine Potvin, préposée à l’information au centre de ski de fond du Mont-Sainte-Anne. «Jusqu’à maintenant, on avait eu des conditions qui ressemblaient à des conditions de printemps», ajoute-t-elle, précisant que dès aujourd’hui près de 15 pistes seront ouvertes sur 18, une augmentation de 4, grâce à cette nouvelle neige.

Le VVV en tire aussi profit

Les centres de ski n’étaient pas les seuls à jubiler vendredi, alors que le Village Vacances Valcartier connaissait une journée très achalandée, en raison des écoliers en congés forcés.

«On est très contents. Nous avons un bon vendredi, ce qu’on voit rarement en janvier», mentionne la porte-parole, Sandra Nadeau. De plus, la vingtaine de centimètres tombée permettra d’ouvrir la totalité des glissades du centre.

«Pas la tempête du siècle»

Sans être la «tempête du siècle», qui n’a «rien à voir» avec celle du 23 décembre dernier, les importantes chutes de neige de vendredi serviront à mettre la table pour la semaine prochaine, précise Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada.

«C’est parti pour la neige, alors qu’on aura de petites fuites de neige tout au long de la semaine prochaine. Rien d’aussi significatif [que vendredi], mais assez pour devoir déblayer la voiture » illustre-t-il. Selon les prévisions préliminaires, un autre système pourrait amener une dizaine de centimètres de neige supplémentaires vers la fin de la semaine prochaine.

Pas d’accident majeur

Heureusement sur les routes, aucun accident majeur n’est survenu, sur l’ensemble du territoire de la région. Au total, la Sûreté du Québec dénombrait plus d’une dizaine de sorties de route et d’accrochages.