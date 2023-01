Une panthère nébuleuse échappée du zoo de Dallas

Le zoo de Dallas était fermé vendredi afin que ses équipes, assistées de policiers et de leurs drones, puissent tenter de retrouver une panthère nébuleuse qui s’est échappée de son enclos.

«Si vous tombez sur un félin plus grand qu’un chat domestique mais plus petit qu’un lynx, on aimerait beaucoup que vous nous préveniez», a lancé Harrison Edell, un responsable de ce zoo texan. «On est preneurs de tout tuyau.»

La fugitive, âgée de 4 ans et pesant entre 9 et 11 kilos, «ne présente aucune menace pour les humains», a-t-il insisté.

«Si elle a peur, le plus probable est qu’elle grimpera à un arbre, restera loin de nous, chassera quelques écureuils et oiseaux, et espérera ne pas être remarquée.»

Des employés du zoo ont découvert que Nova avait pris la poudre d’escampette lorsqu’ils ont remarqué, en inspectant l’enclos qu’elle partage avec sa sœur Luna, une brèche dans la clôture.

«Elle a probablement grimpé tout de suite dans les arbres et n’en est pas redescendue, donc on passe beaucoup de temps vissés à nos jumelles», a expliqué Harrison Edell. «On ne pense pas qu’elle aille très loin.»

Selon le responsable, la police de Dallas participe aux recherches et emploie des drones à vision infrarouge pour scruter la cime des arbres.

En cas de rencontre inopinée, il ne faut surtout pas tenter de l’attraper, prévient-il.

«Elle est quand même dotée d’une panoplie complète de griffes et de crocs. Ce n’est pas un chat domestique, cela reste un animal sauvage.»

Les panthères nébuleuses vivent à l’état sauvage dans l’Himalaya et certaines régions d’Asie du Sud-Est et de Chine.