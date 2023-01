10 destinations canadiennes populaires en 2023

En 2023, les voyageurs voudront explorer des lieux «peu connus» et «sans prétention». Vous reconnaissez-vous dans cette affirmation? Selon un rapport sur les tendances voyage de 2023 publié par Expedia, Vrbo et Hotels.com à la fin de l’année dernière, c’est une préférence que l’on observe déjà.

Selon l’étude, les endroits hors des grands circuits touristiques sont «de plus en plus privilégiés par les groupes qui préfèrent se poser à un endroit pendant un certain temps afin de s’imprégner d’une nouvelle destination avec leurs proches.» Le rapport publie d’ailleurs la liste des «10 joyaux cachés du Canada» qui devraient attirer les visiteurs en 2023. La voici.

1. Cape-Breton, Nouvelle-Écosse

L'île du Cap-Breton est l’une des beautés des Maritimes. Les voyageurs s’y rendent pour parcourir la Cabot Trail, une route panoramique de 298 km qui traverse le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton. Le long du chemin, on découvre une étonnante culture celte!

2. La ville de Québec, Québec

On ne peut pas dire que la capitale nationale soit un joyau très bien «caché» pour les Québécois! Mais l’étude se base sur les réponses de 24 000 participants de 17 pays différents... et il est vrai que c’est un petit bijou. Cet hiver, nul ne voudra manquer l’Hôtel de Glace, ni le Carnaval.

3. Chaudière, Québec

Près de Québec, la région de Chaudière-Appalaches mérite d’être explorée davantage, en particulier pour sa côte qui s’étire de Lotbinière à Saint-Jean-Port-Joli, en passant par Lévis et la chute de la Chaudière. Le long de la route 138, cette côte recèle de charmants villages, de jardins d’autrefois et d’îles aux histoires fascinantes.

4. Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

Voilà une capitale qui a de quoi séduire avec son joli centre-ville historique offrant restaurants, cafés et boutiques. De Charlottetown,il est facile de partir à la découverte du reste de l’île: plages sauvages, falaises rouges, fermes maricoles, contrée d’«Anne, la maison aux pignons verts», et plus.

5. Canmore, Alberta

Saviez-vous que «Légendes d’automne» et «Brokeback Mountain» ont tous deux été filmés (en partie du moins) dans la région de Canmore? Ça donne une idée des magnifiques paysages qu’on y retrouve. La ville se situe à une vingtaine de minutes de Banff et de ses merveilles réputées.

6. Calgary, Alberta

Au lieu d’y être seulement de passage, en route vers les Rocheuses, pourquoi ne pas s’arrêter à Calgary? On y découvre des restaurants, des microbrasseries, des cafés, des musées, des événements culturels ou sportifs. On peut même y faire du surf de rivière!

7. Comté de Prince Edward, Ontario

Les Québécois connaissent surtout cette région pour les dunes et les eaux claires de son parc provincial Sandbanks. Elle est aussi fameuse pour ses vignobles, qui compétitionnent avec ceux de Niagara, ses pistes cyclables, ses antiquaires, ses marchés, ses microbrasseries, ses bonnes tables et ses hôtels boutiques branchés.

8. Winnipeg, Manitoba

La capitale manitobaine est un lieu historique important, et c’est la plus grande ville des Prairies. Le Musée canadien pour les droits de la personne est à voir, et diverses expériences culturelles autochtones et francophones (notamment à Saint-Boniface) sont à mettre au programme. Tout comme une petite virée des cafés urbains!

9. Cowichan Valley, Colombie-Britannique

Sur la belle et luxuriante île de Vancouver, la vallée de Cowichan est connue pour ses fermes, vignobles, cidreries et distilleries, de même que pour ses activités de plein air. Une belle destination pour les «foodies» qui ont envie d’air pur.

10. Saanich, Colombie-Britannique

La péninsule de Saanich est connue par certains comme «la Provence de l’île de Vancouver». Rien de moins. Au nord-est de Victoria, il s’agit d’une région agricole bordée par la mer où visites de vignobles et découverte des fameux jardins Butchart Gardens vous attendent.

(Ce top 10 a été établi selon les données provenant de la demande auprès de Vrbo entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022. La demande pour chacune de ces destinations a augmenté de 15 % ou plus. Vrbo, tout comme Hotels.com, fait partie des agences de voyages en ligne exploitées par Expedia.)