LANTIER, Gérard



À l'unité des Soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 25 décembre 2022, jour même de son 99e anniversaire de naissance, est décédé monsieur Gérard Lantier, fils de feu Dunn Lantier et de feu Blanche Harvey. Époux en premières noces de feu Jeannine Boulet et en secondes noces de feu Marguerite Drolet. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 20 janvier 2023, de 14h à 17h et de 19h à 21h.Il laisse dans le deuil sa fille Michelle (Jacques Vézina), son fils Pierre (Guylaine Pagé); ses petits-enfants : Catherine (François Lapointe) et Pierre-Marc Vézina (Geneviève Bérubé); William et Patricia Lantier (Félix-Antoine Lavoie); ses arrière-petits-enfants adorés : Théo, Alice et Laurence Lapointe; Charles-Antoine et Louis-Olivier Vézina. Il était le frère de feu Jacques Lantier (Jeanne Turgeon), feu Édith (feu Jean-Luc Potvin), feu Henri (feu Thérèse Pépin), feu Aline (feu Armand Dumas), Florence, Jeanne (Yvon Renaud), feu Adrien (Juliette Paquet) et Louise, sa filleule. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs : Georges Pleau (Hélène Châtelain), Camille (Paul De Blois), Jacques (Lyne Drolet) et Ghislaine (Guy Chabot); ses filleuls : André Lantier, Jason Pleau, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Partage chrétien, 262, rue Racine, porte 5, Québec (Qc) G2B 1E6.- partagechretienfondation@yahoo.ca -