MICHAUD, Laurette



À l'Hôpital de Saint-François d'assise, le 29 décembre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Laurette Michaud, épouse de feu monsieur Clément Poulin. Elle était la fille de feu monsieur Arthur Michaud et de feu madame Georgiana Dumais. Elle demeurait à QuébecLa famille recevra les condoléances aude 10 h à 13 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants Bernard, feu Suzanne, Sylvie et France; ses petits-enfants : Sylvain, Éric, Catherine, Stéphanie et Alexandra; ses arrière-petits-enfants: Olivier, Arianne, Laurence Jayden, Layla et Lucas ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis (es). La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de Saint-François-d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, Avenue des Replats, Québec (Qc) G2J 1B8www.donorinfo@heartandstorke.ca