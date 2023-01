BLAIS, Claire



Au Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain, Québec, le 3 décembre 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Claire Blais. Née à Giffard, le 5 mars 1940, elle était la fille de feu dame Anne-Marie Deguise et de feu monsieur Albert Blais. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances à :le samedi 21 janvier 2023 de 9 h à 10h15.Les cendres seront déposées au cimetière de Giffard au printemps 2023. Elle laisse dans le deuil sa soeur Hélène; son neveu Christian; ses nièces : Jocelyne et Mireille (Renaud Chevrier); son petit-neveu et ses petites-nièces ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la soeur de feu Roland Blais (feu Edith Dumont, feu Jeanne-Mance Fortin). La famille remercie chaleureusement tout le personnel du Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués à Claire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pause-Bonheur, Site : https://fondationpausebonheur.com/, Tél. (418) 667-3910 #13918.