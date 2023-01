PATRY, Claire



À la résidence Côté Jardins, le 5 janvier 2023, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Claire Patry, épouse de monsieur Jean-Pierre Rioux. Elle était la fille de feu madame Rita Lemieux et de feu monsieur Joseph Patry. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 11h au salon commémoratifL'inhumation se fera au printemps 2023, au cimetière de Trois-Pistoles. Madame Patry laisse dans le deuil son époux monsieur M. Jean-Pierre Rioux; ses enfants: Patrick (Marilyne Touchette), Stéphane (Amélie Thibault), Isabelle (Nelson Joseph) et Dominic (Magdalena Zielonka) ses petits-enfants: Samuel, Alycia, Benjamin, Rafael, Christopher, feu Alyson, Nathan et Alex; son frère et ses sœurs: Brigitte (Marius LeBlanc), Guy (Rita Poirier), Martine (Guy Quintin) et Lucie (Jean-Pierre Bouillon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rioux: Ghislain (Lise Rousseau), Marie-Dolorès (feu Guy Harvey), Romain (Claire Bureau), Suzanne (Marius Gagné) et Céline (Gabriel April) ainsi que plusieurs membres des familles Patry et Lemieux (neveux, nièces, cousins, cousines) et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de la Résidence Côté Jardins pour leur dévouement, l'attention, l'affection et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com