LEMAY, Claudette



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 2 janvier 2023, à l'âge de 81 ans et 10 mois, est décédée madame Claudette Lemay, épouse de monsieur Michel Gosselin, fille de feu madame Rose-Aimée Gagné et de feu monsieur Albert Lemay. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h15.Elle laisse dans le deuil son époux Michel Gosselin; son fils et sa belle-fille: Serge (Marie-Josée Beaulieu); son petit-fils François; son frère feu Serge Lemay (Luce Racine) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gosselin, de nombreux neveux, nièces, cousins. cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, téléphone : 418 527-4294, courriel : info@societealzheimerdequebec.com site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.