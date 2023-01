BÉRUBÉ, Soeur Madeleine, s.c.s.l.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 6 janvier 2023, à l'âge de 86 ans dont 58 ans de vie religieuse, est décédée Sœur Madeleine Bérubé (en religion Sœur Hélène-de-Hongrie, sœur de la Charité de Saint-Louis), fille de feu Auguste Bérubé et de feu Maria Ross. Elle était native de Rivière-Bleue, Témiscouata, Québec. Elle laisse dans le deuil sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées. De sa famille, elle était la sœur de feu Laurence, sss, feu Georges (feu Gisèle Dion), feu Thérèse, feu Jean (feu Carmen Tanguay), feu Paul (feu Huguette Fréchette), feu Gabrielle, feu Marcelle et de feu Clément (Pierrette Bourassa). Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces, et ses amis(es). La communauté et la famille recevront les condoléances en présence des cendres, à lade 9 h 30 à 11 h et de 12 h 30 à 13 h 30.sous la direction du