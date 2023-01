EMOND, Denis



À son domicile, le 17 décembre 2022, à l'âge de 57 ans, est décédé monsieur Denis Emond, conjoint de madame Renée Jobin, fils de monsieur Michel Emond et de feu madame Suzanne Laliberté. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 20 janvier 2023, de 19h à 21h etde 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son père Michel, sa conjointe Renée; son fils Yohan (Sabrina Leclerc) ainsi que ses deux petites-filles : Eva et Mia; son frère feu Martin (Michelle Veilleux); sa sœur Céline (France Dionne); son beau-frère Claude Jobin (Annie Gilbert); sa belle-sœur Suzie Jobin ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société protectrice des animaux (SPA de Québec). En ligne : https://www.jedonneenligne.org/spadequebec/INM/