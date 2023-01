DUBÉ, Irène



Au Centre d'hébergement Villa Maria de St-Alexandre-de-Kamouraska, le 11 janvier 2023, est décédée à l'âge de 79 ans et 8 mois, madame Irène Dubé, fille de feu monsieur Joseph (Jos) Dubé et de feu dame Lucille Lavoie. Elle demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Elle laisse dans le deuil son fils Pierrot Lévesque (Annie Bourgault); ses deux petits-enfants Abygail et Félix; ses soeurs et son frère: Raymonde (Léonard Thiboutot), Madeleine (Gille Drapeau), Gemma, Marielle, Fernand (Manon Santerre) et Gisèle (Pierre Harton); ses neveux et ses nièces: Éric et Josée Thiboutot, Mathieu Jean, Francis et Sandra Tardif, Sébastien et Geneviève Dubé, Mélanie et Karine Bérubé. Sont aussi affectés par son départ ses tantes Ghislaine et Estelle Lavoie, son oncle Raymond Lavoie (Pauline Michaud), ses cousins et ses cousines des familles Lavoie et Dubé, ses autres parents et ami(e)s. Un remerciement tout spécial à sa filleule Karine Bérubé qui a été présente auprès d'elle tout au long de sa maladie, merci également aux membres du personnel de la Résidence Place de l'Étoile de Saint-Pascal et à ceux du CHSLD Villa Maria de Saint-Alexandre pour leur soutien, leur dévouement et les bons soins prodigués.