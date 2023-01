LAPERRIÈRE, Suzanne Couture



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 11 janvier 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Suzanne Couture, épouse de feu monsieur Raymond Laperrière, fille de feu Stanislas Couture et de feu Blanche Giroux. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10h à 14h30.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise Laperrière (Claude Sauvé) et Jean Laperrière (Isabelle Beaulieu); ses petits-enfants : Cédric, Geneviève et Nicolas; son arrière-petite-fille Anne-Gabrielle; ses sœurs : Françoise (feu Denis Guérin) et Julienne (Pierre Samson), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de : feu Marie-Paule (feu Valmont Arseneault), feu Gemma (feu Fred Lescarbeau), feu Jean-Louis (feu Fernande Pelletier), feu Denise (feu Lorenzo Émond), feu Gérard, feu Marthe (feu Aimé Primeau), feu Louise (feu Roland Isabelle) et la belle-sœur de feu Claudette Laperrière (feu Gilles Vézina). La famille tient à remercier le personnel soignant de l'unité d'oncologie de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec ainsi que celui des soins infirmiers de sa résidence pour les bons soins prodigués.