Bien manger, santé!

En janvier, le manque de soleil peut parfois miner la motivation et le niveau d’énergie. C’est dans ces moments-là qu’une saine alimentation devient essentielle.

Voici quelques très bonnes adresses qui misent sur la santé, sans toutefois délaisser la gourmandise et le plaisir.

En janvier, on refait le plein de vitamines !

L’Îlot

Photo fournie par Îlot restaurant

Passionnée d’alimentation saine et discernant un manque d’offres santé et abordables à Lévis, c’est en 2014 que Nadie Ostiguy ouvrit son projet de vie : L’Îlot. Prônant le zéro déchet et la fraîcheur des ingrédients, cette petite oasis est accessible sur réservation seulement. On y propose une cuisine végétarienne et végétalienne à tendance « crue », sans toutefois couper sur l’abondance et les saveurs. Dès les premiers signes du printemps, il faudra surveiller la Buvette de l’Îlot, dont l’expérience sera bonifiée par une carte de cocktails non alcoolisés.

► facebook.com/RestaurantIlot/

► 5743, rue Saint-Louis, Lévis

Ogari-San

Photo fournie par Ogari-San

Ogari-San est un comptoir asiatique qui se spécialise en bols chirashis, une spécialité japonaise s’apparentant à un sushi déconstruit. Si le « Classique » avec tartare et gravlax de saumon reste un favori, chaque client trouve son compte parmi les nombreuses créations et déclinaisons de ce bol. Du tofu teriyaki jusqu’au bœuf coréen, sur une base de carottes et daikon ou de patates douces et betteraves, il y a de quoi plaire à tous les palais !

► logarisan.com

► 2360, chemin Sainte-Foy et

► 837, rue Saint-Joseph Est, Québec

Restaurant Colibri

Photo fournie par Restaurant Colibri

C’est dans l’objectif de combler un certain vide dans l’offre santé du quartier que Kevin mit sur pied un restaurant à son image, qui ferait du bien à sa communauté. Midi ou soir, à emporter ou sur place (formule de style cafétéria, sans service), on se revigore de salades gourmandes, de sandwichs ou de plats chauds, évoluant au fil des saisons. Certains items du menu, élaborés conjointement avec une nutritionniste, répondent également à plusieurs diètes et restrictions alimentaires.

► restaurantcolibri.ca/fr

► 955, route Jean-Gauvin, Québec

Monastère des Augustines

Photo fournie par Le Monastère des Augustines

On se rend au Monastère des Augustines pas uniquement pour un repas santé, mais pour se restaurer autant physiquement que mentalement. Un accès journalier suffit pour se détendre en prenant part à une activité de ressourcement, suivie d’une visite du musée et d’un repas « vivant » au bistro Le Vivoir. Si jamais une journée ne suffit pas, il est possible d’y passer un séjour complet.

► monastere.ca

► 77, rue des Remparts, Québec

Saug.e

Photo fournie par Saug.e restaurant

Alliant alimentation saine et végétale avec une petite touche de gourmandise, le restaurant Saug.e est aujourd’hui bien ancré dans la communauté végane de la vibrante ville de Sherbrooke. Sophia et Amélie, les deux jeunes entrepreneures, souhaitent partager leur amour pour les brunchs en proposant des plats créatifs – « œuf » bénédictine ou « poulet » frit et gaufre, tous deux entièrement végétaux –, dans un environnement soigné et épuré. Et non, nulle nécessité d’être végane pour passer un agréable moment.

► facebook.com/saugevegan

► 17, rue Peel, Sherbrooke

La Station Organique

Photo fournie par Station organique

Ce comptoir déjeuner et lunch santé propose une abondance de boissons, de jus, de repas et de collations axés sur le bien-être, tant physique que mental. Le mot d’ordre est de travailler avec des produits frais, biologiques et locaux le plus possible. Un smoothie aux bleuets avec bananes, gingembre et sirop d’érable sur le pouce ou un bol açaï rempli de fruits frais sauront combler votre matinée, tandis qu’un « bouddha bol » vous bouchera un bon coin, en plus de satisfaire une grande partie de vos besoins en légumes pour la journée. La Station Organique peut rapidement devenir une bonne habitude !

► lastationorganique.com

► 408, boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion

Aux Vivres

Photo fournie par Aux vivres

Si vous connaissez la sauce communément appelée « dragon » (à base notamment de levure alimentaire, de sauce tamari et de sirop d’érable), il faut remercier le restaurant Aux Vivres de l’avoir propulsée au sommet de sa gloire ! Cette entreprise grandissante mérite amplement tout le succès qu’elle connaît, étant le tout premier restaurant végétalien à Montréal. On déguste ses bols, wraps et biscuits maintenant partout au Québec.

► auxvivres.com

Falafel Yoni

Photo fournie par Yoni Falafel

Se concentrer à perfectionner un seul produit est certainement la meilleure décision que le duo Yoni et Daniel a pu prendre en lançant Falafel Yoni en 2018. Il n’y a aucune ambiguïté : on y va pour des falafels, et uniquement des falafels ! Si le sandwich pita est très populaire, c’est la salade falafel qui doit être prise pour combler une déficience de vitamines. Un mélange de laitues, d’épinards, de chou rouge et d’herbes fraîches, le tout nappé d’une sauce tahini et d’un chimichurri bien vert rempli de personnalité. Ajoutez à cela six sphères croquantes de pois chiches broyés avec une savante garniture aromatique, et il y a de quoi retrouver le sourire !

► falafelyoni.com

► 54, Saint-Viateur Ouest, Montréal

► 4549, rue Wellington, Verdun

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com