GOSSELIN, Denise



Au Centre d'Hébergement du Fargy, le 14 décembre 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Denise Gosselin, elle était la fille de feu M. Arthur Gosselin et de feu dame Gertrude Fournier. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire :de 13h30 à 14h50.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière La Nativité de Notre-Dame. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Josée Parent (Charles), Serge Parent (Hélène), ses frères et sa belle-soeur : Michel (Monique Simard), Gilles, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel du Centre d'Hébergement du Fargy pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet : www.alzheimer.ca