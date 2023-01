Canadien: perdre le match et Evans

LONG ISLAND | « Je suis déçu du résultat, mais je suis content de la bataille des gars dans les circonstances. »

• À lire aussi: Pavel Zacha a convaincu les Bruins

• À lire aussi: Les Flames ont eu chaud

• À lire aussi: Les Lions n'arrivent pas à la cheville des Solar Bears

En une phrase, Martin St-Louis a offert un bon résumé de ce revers de 2 à 1 du Canadien contre les Islanders, samedi, au UBS Arena.

Le CH n’a pas gagné, mais il y avait de l’intensité, du cœur et du travail. Et il y avait aussi une équipe qui cherchait à survivre avec seulement dix attaquants.

Blessé au genou gauche à la toute fin du premier engagement après une mise en jeu au centre de la glace contre Brock Nelson, Jake Evans a terminé la soirée à l’infirmerie. Il portait une orthèse à son genou en sortant de l’amphithéâtre.

« C’était dur de voir Jake se blesser, a dit le capitaine Nick Suzuki. Souhaitons qu’il n’en ait pas pour très longtemps. Je lui ai parlé après, son moral était bon. Il fallait faire des présences courtes, avec 10 attaquants. On a fait une bonne poussée avec les gars qu’on avait et Chris Wideman a même donné quelques présences à l’avant. »

Le bon Suzuki

Déjà mince à la position de centre avec la blessure à Sean Monahan, le Tricolore a perdu un autre soldat important en Evans.

« J’avais de la jonglerie à faire, a affirmé St-Louis. J’aime moins ça quand tu perds un attaquant avec une formation à onze attaquants. »

Face aux Islanders, Suzuki a répondu à l’appel en passant près de 23 minutes sur la glace (22 min 52 s). C’est lui qui a redonné espoir à son équipe en inscrivant l’unique but contre Ilya Sorokin. En troisième période, il a capté une passe précise de Jonathan Drouin avant de déjouer l’excellent gardien des Islanders.

Getty Images via AFP

Une éventuelle perte à long terme d’Evans, qui jouait du très bon hockey depuis quelques semaines, réduirait encore plus les options pour St-Louis. Kirby Dach a renoué avec sa position naturelle à partir de la deuxième période. Dach a donc quitté son poste à l’aile droite aux côtés de Suzuki et de Cole Caufield afin de remplir un trou.

« J’ai replacé Dacher (Dach) au centre et Jo (Drouin) peut aussi jouer à cette position, a rappelé St-Louis. On a encore quatre centres. »

Avec le retour de Dach au centre, Drouin et Jesse Ylönen ont alterné à la droite de Suzuki et Caufield. Drouin a réalisé un gros jeu en attirant Alexander Romanov et Simon Holmstrom vers lui pour libérer Suzuki sur son but.

Un mauvais départ

En cette soirée hommage à Mike Bossy, les Islanders ont dicté le jeu en première période. Ils ont profité d’un autre lent départ du CH pour marquer deux buts. Casey Cizikas et Anthony Beauvillier ont tour à tour déjoué

Getty Images via AFP

.

« On avait de la misère à sortir de notre territoire en première période, les Islanders exerçaient une très bonne pression, a souligné Drouin. Ça nous a fait mal de perdre le match avec un retard de deux buts. »

« Quand tu perds 2 à 0 après dix minutes, ce n’est jamais une bonne idée, a renchéri le défenseur Jordan Harris. J’ai le sentiment que nous avons retrouvé nos jambes à partir de la fin de la première. Nous avons trouvé des façons de nous battre dans cette rencontre, nous étions résilients. Mais notre mauvais départ a réellement fait mal. »

Les Islanders ont stoppé une série de quatre revers (0-3-1) en triomphant difficilement du CH.

Il y a des défaites lamentables comme celle contre le Kraken de Seattle du 9 janvier et celle face aux Capitals de Washington du 31 décembre, mais il y a aussi des revers plus honorables. Le Canadien n’a pas gagné contre les Islanders, mais l’effort y était.

Ce qu’on remarque

Beauvillier débloque

Getty Images via AFP

Absent de la feuille de pointage lors des huit derniers matchs, Anthony Beauvillier a choisi la visite du Canadien pour sortir de sa léthargie. Il a récupéré un retour de tir de Scott Mayfield en première pour battre Montembeault. C’était son 9e but de la saison.

Des retrouvailles

Alexander Romanov a joué un premier match contre son ancienne équipe. En matinée, David Savard et Joel Edmundson avaient dit que le numéro 28 faisait partie du plan de match. On redoutait ses grosses mises en échec. Romanov a terminé la rencontre avec trois mises en échec, mais rien de spectaculaire. Il a obtenu deux tirs avec un temps de jeu de 19 min 27 s, dont près de trois minutes en désavantage numérique. Il a toutefois mal paru sur le but de Suzuki.

Encore sept défenseurs

Mike Hoffman et Michael Pezzetta ont regardé un deuxième match d’affilée de la passerelle de presse. St-Louis a encore fait confiance à une formation à onze attaquants et sept défenseurs. Johnathan Kovacevic (10 min 41 s) et Chris Wideman (7 min 06 s) n’ont pas beaucoup joué. Wideman a aussi fait de rares présences à l’aile droite.

Le plus

Nick Suzuki

Getty Images via AFP

Suzuki a marqué l’unique but des siens, mais il a surtout démontré une très grande endurance avec un temps de jeu de près de 23 minutes.

Le moins

Brock Nelson

Getty Images via AFP

Nelson a chuté assez lourdement sur Evans après la mise en jeu en fin de première période. Le numéro 29 des Islanders n’avait pas à y aller avec autant de vigueur surtout qu’il restait seulement deux secondes en première. Mais ça reste du hockey.