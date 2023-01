Canadien: l’endurance de Nick Suzuki

LONG ISLAND | Ça n’a rien d’un secret. Nick Suzuki a l’habitude de jouer de grosses minutes. Et il risque d’obtenir encore plus de responsabilités avec les blessures à Jake Evans et Sean Monahan, deux autres centres.

Suzuki a terminé le match avec un temps de jeu de 22 min 52 s contre les Islanders, samedi, au UBS Arena. Il ne devait pas trop chercher son souffle puisqu’il a marqué l’unique but des siens en troisième.

Martin St-Louis a donc utilisé son capitaine pour plus de 22 minutes pour une 16e fois cette saison. Pour illustrer l’importance de chiffre, on notera que seulement six attaquants ont surpassé cette marque cette saison. Suzuki l’a fait à 16 reprises, alors que Cole Caufield, Kirby Dach, Christian Dvorak, Monahan et Evans l’ont fait une fois.

« Son intelligence l’aide encore plus que son endurance, a noté Jonathan Drouin au sujet de Suzuki. Il se place bien et il ne gaspille pas d’énergie. Ça peut devenir lourd si tu joues 22 minutes tous les soirs, mais il peut y arriver. »

« Nick est un attaquant, c’est impressionnant de le voir obtenir d’aussi grosses minutes, a ajouté le défenseur Jordan Harris. Mais c’est aussi une preuve de sa grande intelligence comme joueur. Il y a plusieurs défenseurs avec 22 minutes ou plus, mais c’est plus rare pour un attaquant. Ce n’est pas un secret, il est un immense morceau de notre casse-tête. »

Drouin: un bon match

St-Louis a parlé de jonglerie pour cette rencontre avec seulement dix attaquants sur le banc pour les 40 dernières minutes. Drouin a profité des changements pour obtenir des présences à l’aile droite aux côtés de Suzuki et de Caufield.

« Il joue bien dernièrement et il a mérité plus de minutes, a noté Suzuki. Il a fait un beau jeu sur mon but. J’ai toujours aimé jouer avec lui et si on est ensemble au prochain match, on a un bon potentiel offensivement. »

« J’aurais aimé marquer sur un tir frappé, j’ai touché le bout du bâton de Sorokin, a renchéri Drouin. J’aimerais débloquer. Il y a des matchs où j’ai un bon temps de jeu et d’autres matchs non. Mais c’est à moi de trouver des façons de contribuer avec des points ou non. J’aime mon jeu dernièrement. J’ai déjà joué avec Suzuki dans le passé. Dans la bulle à Toronto, j’avais connu de bons matchs avec Nick et Joel Armia. »