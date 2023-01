Colombie-Britannique: un hibou «en colère» s’en prend à des skieurs

Un hibou a forcé la fermeture de quatre pistes de ski de fond près de Kamloops, en Colombie-Britannique, après avoir agressé cinq personnes en une nuit cette semaine.

C’est ce qu’a indiqué le club de ski Overlander, dans plusieurs mises à jour sur sa page Facebook, qui était encore aux prises avec ce problème jeudi.

«Il y a toujours un hibou en colère quelque part dans la région de Little Joe/Ponderosa/Cartwheel/Hoss. Il s'est approché et a griffé 5 personnes différentes du réseau de sentiers à différents endroits la nuit dernière», est-il possible de lire dans la publication du 12 janvier.

Le club de ski a surtout souhaité mettre en garde les skieurs de ne pas approcher ces pistes puisqu’une griffure de hibou peut provoquer le tétanos.

Un plan d’action devait alors être élaboré avec des agents de police pour tenter de mettre fin aux attaques de cet oiseau qui est possiblement en train de protéger son nid.