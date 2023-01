DENIS, Daniel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er décembre 2022, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Daniel Denis, époux de dame Johanne Paré. Il était le fils de feu Simonne Lacombe et de feu Charles-Henri Denis. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Johanne; ses frères et sœurs : Georges-Henri (Claudette Pageau), feu Raymond (Rolande Martel), Louisette (feu Lorenzo Allard), Jean-Guy (Raymonde Matte), Jacques, Marcel, André (Henriette Vallée), Michel (Lise Royer) et Pierre (Nathalie Jauvin); son filleul Nicolas Jauvin Denis; sa belle-sœur Lyne Paré; ses beaux-frères : Serge Paré et Claude Gosselin ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, plus particulièrement Gérald Giroux (Diane Chouinard), Jocelyn Gasse (Ginette Chamberland). Il est allé rejoindre ses parents, sa mère biologique Monique Denis ainsi que sa sœur Nicole et son frère Jean-Paul qui l'ont précédé. La famille souhaite souligner la qualité exceptionnelle des soins prodigués à Daniel ainsi que l'attention accordée aux proches par tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Nous les en remercions du fond du cœur. Nous exprimons également toute notre gratitude envers le personnel des soins intermédiaires de la neurologie. Nous remercions également ses médecins : Dre Geneviève Legris, Dre Lahenaff ainsi que le Dr Jean-François Côté pour leur grand dévouement auprès de Daniel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme en santé mentale Le Pavois, 2380, avenue du Mont-Thabor, Québec, QC, G1J 3W7, tél. : 418-948-1280.