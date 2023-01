Floride: se divertir autrement dans la région d’Orlando

Vous avez rêvé pendant des mois de faire tous les manèges, des plus faciles aux plus coriaces, de ceux qui vous lèvent le cœur, comme ceux qui vous font hurler à tue-tête, de plaisir et de terreur ! Mais votre tête est prête à exploser avec tous ces cris, les files interminables, le soleil qui plombe. Il vous faut changer de rythme, le temps que votre corps se repose. Profitez de la nature d’Orlando. Vous y serez comme au paradis. Voici trois endroits ou refaire le plein d’énergie dans la beauté luxuriante des splendeurs naturelles que vous offre la région avant de retourner dans le rythme trépidant des parcs d’attractions.

Blue Springs State Park, Orange City

Photo collaboration spéciale, Marie Poupart

Blue Springs State Park, ce parc est à seulement une quarantaine de minutes au nord de Disney World. Ici, ce n’est pas Mickey la star mais plutôt les lamantins, ces grosses vaches de mer sympathiques pouvant peser jusqu’à 3000 livres. Par temps plus froid, ces grosses bêtes se réfugient dans les sources d’eau fraîche et cristalline pour profiter de la température, toujours autour de 72 degrés. On peut les admirer grâce à un sentier autour de la source où sont stratégiquement aménagés de nombreux points d’observation. À certaines périodes de l’année, comme en été, il est même possible de s’y baigner. Un lieu idéal pour renouer avec la nature et se sentir à mille lieues des parcs d’attractions à thèmes.

Photo fournie par Michael O’Neill

► Pour plus d’information : floridastateparks.com

Shingle Creek Regional Park, Kissimmee

Photo tirée du site paddlingcenter.com

À 25 minutes au sud de Disney World se trouve une autre oasis de paix, le Shingle Creek Regional Park à Kissimmee. Ici, il est possible de faire de belles excursions en canot-kayak ou encore en planche à pagaie au beau milieu d’une forêt de cyprès chauves. Le coup d’œil sur ces immenses arbres dont les racines sont submergées est assez spectaculaire. En chemin, vous ferez la rencontre de tortues, de loutres, et d’oiseaux de toutes sortes au grand plaisir des mordus d’ornithologie. Mais attention, gardez l’œil bien ouvert, car les alligators y ont élu domicile. Bien que les guides affirment qu’ils ne sont pas dangereux, évitez tout de même de vous en approcher, de les nourrir et, surtout, tenez-vous loin de leurs nids. Les mamans «gator» ont un très fort instinct maternel ! Le parc offre aussi des pistes de randonnées pour la marche et le vélo. Ce qui surprend toujours lorsqu’on visite ce lieu paisible est que pour s’y rendre il faut emprunter la célèbre route 192 sur laquelle se dresse un méga Walmart, et des magasins de souvenirs les plus kitsch de toute la Floride. Tout un contraste, vous en conviendrez!

► Pour la location d’embarcations : paddlecenter.com

La Rivière «Rock Springs Run» (Kings Landing), Apopka

Photo tirée du site kingslandingfl.com

Cette rivière, à seulement une trentaine de minutes au nord de Disney World, est l’un des joyaux parmi les plus beaux de toute la Floride. Quel bonheur d’explorer les lieux en kayak ou en planche à pagaie. Les plus sportifs d’entre vous pourrez opter pour un trajet de 14 km qui vous mènera à une autre superbe rivière, la Wekiva River. Le paysage tropical en cours de route est tout simplement fabuleux! Une fois l’expédition terminée, une navette est là, à votre disposition, pour vous ramener au stationnement. Si vous préférez parcourir une plus courte distance (4 km aller/retour), empruntez le chemin qui mène au célèbre passage «Emerald Cut» «particulièrement instagrammable». Ici, l’eau émeraude est d’une clarté étonnante, sans parler de la végétation luxuriante. Si le paradis existe en Floride, c’est clairement ici qu’il se trouve ! Pour terminer votre visite sur une note ludique, rendez-vous à Kelly Park/Rock Springs tout à côté. Installé sur une chambre à air, on se laisse glisser tout doucement sur la rivière en admirant le décor.

Photo tirée du site kingslandingfl.com

► Pour plus d’information : kingslandingfl.com, ocfl.net