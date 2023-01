Îles Turquoises: vacances glamour à Providenciales

On y trouve «la meilleure plage des Caraïbes», ses eaux sont dignes de celles des Maldives et ses hôtels luxueux donnent l’impression d’être un VIP: bienvenue aux îles Turques-et-Caïques, aussi connues sous le très invitant surnom d’îles Turquoises.

Territoire britannique d’outre-mer autrefois rattaché aux Bahamas, Turques-et-Caïques se compose de 40 îles et îlots dont seulement neuf sont habités. Elles ont été mises sur la «mappe touristique» dans les années 1980 grâce au Club Med Turkoise, toujours en activité, et sont devenues au fil des ans une destination haut de gamme où les hôtels de luxe sont bien plus nombreux que les tout-inclus classiques. Des célébrités comme le chanteur Drake, pour ne nommer que lui, y ont désormais leurs habitudes (et leur sea-doo!).

La plus développée et populeuse des îles du territoire est Providenciales, ou «Provo» pour les intimes. Comme c’est aussi la plus touristique, c’est là que nous avons posé notre «carry-on», le temps d’un long week-end de luxe, de farniente et d’exploration. Voici quelques incontournables pour de relaxantes vacances au soleil.

La «meilleure plage des Caraïbes»

Courtoisie Wyamara

Selon le top 2022 de TripAdvisor, c’est sur la côte nord-est de Providenciales que se trouve la plus belle plage de toutes les Caraïbes. Il s’agit de Grace Bay Beach, qui s’est mérité ce titre de multiples fois au cours des 20 dernières années. Est-elle réellement plus belle que Playa Pilar ou Playa Bavaro? En tout cas, elle a vraiment de quoi envoûter avec ses 4,8 km d’eau translucide et de sable doux comme de la poudre pour bébé!

La mer turquoise comme aux Maldives

AFP

Si vous le pouvez, choisissez un siège côté hublot pour votre vol en direction de l’aéroport international de Providenciales: les teintes de bleu et de vert de la mer des Caraïbes vous frapperont dès votre arrivée, tout comme celles des nombreux lagons de l’île (qui voient passer quelques flamants roses à certains moments de l’année!).

Le chic hôtel Wymara et ses villas VIP

Courtoisie Wyamara

Les hôtels sont nombreux le long de la plage de Grace Bay et de ses voisines de sable blanc. Certains établissements sont un peu à l’écart de l’action, comme le Wymara Resorts and Villas, propriété d’un Canadien nommé Bruce Maclaren, qui partage son temps entre Turques-et-Caïques et l’Australie. Ici, on loge dans des condos-chambres au look épuré et lumineux, avec balcon et vue sur la mer, et on se baigne dans une piscine bordée de bougainvilliers. En plus de son «resort» principal, le Wymara offre des villas dignes de magazines de déco. Ses toutes nouvelles maisons pour deux donnent envie de (re)partir en lune de miel, alors que ses grandes villas VIP offrent piscine à débordement, multiples terrasses et glissade se jetant dans la mer. Wymara n’est évidemment pas le seul hôtel haut de gamme de l’île, mais son côté chic et intime (91 chambres) lui vaut de compter parmi les chouchous 2022 du magazine Travel + Leisure. Un peu trop chic pour votre budget? Ne manquez pas de réserver une table à son restaurant Indigo (et de commander la langouste!) ou de participer à ses BBQ sur la plage, au clair de lune.

Les excursions en bateau

Sarah Bergeron-Ouellet / Agence QMI

Voguer sur les eaux scintillantes des îles Turques-et-Caïques est un bonheur. Il existe une grande variété de croisières et excursions en mer. Certaines vous feront descendre sur des bancs de sable blanc au milieu de nulle part, d’autres vous proposeront des BBQ, des sorties de plongée en apnée, des balades au coucher de soleil ou de véritables partys sur l’eau. Quelques soirées par mois, il est même possible de partir à la découverte des vers bioluminescents qui peuplent certains rares secteurs des îles!

Le bar flottant Noah’s Ark

L’ambiance change complètement quand on débarque au bar flottant Noah’s Ark, accessible uniquement en bateau ou en motomarine. Musique, cocktails, bières locales, salades de conques et DJ les fins de semaine: on s’y mêle aux gens du coin dans une atmosphère enjouée et on n’hésite pas à siroter son verre directement dans l’eau turquoise.

Un autre bar flottant populaire est le Captain Oak’s Tiki Bar, près de la plage Long Beach, un secteur bien connu des kitesurfeurs. Les deux bars sont ouverts en après-midi seulement, jusqu'au coucher du soleil.

Le resto local Mr. Groupers

Photo tirée de la page Facebook de Mr. Grouper’s

Assiette de langouste, conques frites, mérou grillé, vivaneau à la poêle, burgers maison... Envie de goûter la cuisine caribéenne locale? Le restaurant Mr. Groupers est un des chouchous de Provo. Accompagnez votre repas d’une bière bien froide ou d’un cocktail coloré, et profitez de l’ambiance décontractée des lieux. Allez-y en groupe pour tout goûter, si vous pouvez!

Le snorkeling

Unsplash / Derek Oyen

Turques-et-Caïques offre de nombreuses options aux amateurs de palmes et de tuba. Plusieurs récifs sont accessibles depuis la plage, comme le Bight Reef et le Smith’s Reef, alors que d’autres, comme le Leeward Cut Reef, au large de la fameuse plage de Grace Bay, sont accessibles en bateau. Sous vos yeux: raies, tortues, poissons-perroquets, coraux et autres créatures multicolores.

Le Fish Fry du jeudi soir

Sarah Bergeron-Ouellet / Agence QMI

Plusieurs îles des Caraïbes ont leur «Fish Fry», une soirée au cours de laquelle on se régale de poissons grillés et autres mets locaux. L’office de tourisme de Turques-et-Caïques en organise un tous les jeudis sur l’île de Providenciales à la place PTV Stubbs Diamond. Au programme: une douzaine de petits restos et boutiques de souvenirs, de la musique «live» et des prestations culturelles. Un défilé de danseurs et danseuses en costume traditionnel appelé «Junkanoo» clôt généralement la soirée tout en couleurs.

La 11e province du Canada?

Ça vous dit peut-être quelque chose: à quelques reprises au cours des 100 dernières années, des politiciens canadiens ont soulevé l’idée de faire de Turques-et-Caïques... une province du Canada. Le NDP l’évoquait encore au milieu des années 2010, mais il ne s’agit pas d’un projet très concret, comme le confirme l’office de tourisme de Turques-et-Caïques. Ce dernier affirme toutefois que le Canada est le second marché touristique en importance (derrière les États-Unis) et que les Canadiens sont l’une des plus importantes minorités du territoire.

LIENS UTILES

- Pour des infos touristiques sur Providenciales et les autres îles

- Pour en savoir plus sur l’hôtel Wyamara

- Pour se rendre à Turques-et-Caïques (Air Canada offre des vols directs de Montréal ou Toronto vers Providenciales actuellement. L’hôtel Wymara fait d’ailleurs partie des hôtels offerts en forfait vacances par la compagnie.)