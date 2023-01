Trois émissions le dimanche soir: Jean-Philippe Dion a «besoin d’avoir des défis»

En télévision, les cases horaires du dimanche soir sont aussi convoitées qu’elles sont synonymes de qualité et de prestige. Et cet hiver, Jean-Philippe Dion verra son nom apparaître au générique de pas un ni deux, mais bien trois rendez-vous dominicaux de la chaîne TVA avec La Voix, La vraie nature et Sortez-moi d’ici ! Un « grand privilège », certes. « Mais il ne faut surtout pas le prendre à légère », plaide l’animateur et producteur.

Au bout du fil, Jean-Philippe Dion respire la bonne humeur.

« On sourit tous au bureau ces temps-ci », laisse-t-il tomber, candidement.

Et avec raison.

Car ce bureau, c’est celui de Productions déferlantes, la boîte derrière La Voix, La vraie nature et Sortez-moi d’ici !, les trois gros canons que TVA s’apprête à larguer pour sa saison hivernale. Les deux premiers reviendront dès demain avec de toutes nouvelles saisons, tandis que le dernier viendra quant à lui compléter les soirées dominicales à compter du mois prochain.

Ce tour du chapeau télévisuel qui marquera l’hiver de Jean-Philippe Dion est donc, bien évidemment, un défi professionnel alléchant. Mais ce mandat est tout de même intimidant, et s’accompagne d’un grand lot de pression, concède-t-il.

« Le dimanche soir, en télévision, c’est symbolique. Et c’est gros : il faut que les émissions marchent, qu’on aille rejoindre les gens dans leurs salons. Ça tombe bien parce que moi j’ai besoin d’avoir des défis, de me challenger professionnellement. Alors oui, c’est sûr que c’est un grand privilège d’être derrière trois shows. Mais il ne faut surtout pas le prendre à la légère », avance-t-il.

Une nouvelle Voix

Voilà pourquoi il sort l’artillerie lourde, d’abord avec le retour tant attendu de La Voix après deux années d’absence. Pour cette neuvième saison – dont Jean-Philippe Dion agit à titre de producteur exécutif –, la compétition de chant fait d’ailleurs peau neuve : en plus de nouveaux décors et de légers changements dans sa mécanique, l’émission accueillera dans ses fauteuils rouges une équipe de coachs revampée, constituée de Marjo, Corneille, Mario Pelchat et Marc Dupré. Seule constante ? Charles Lafortune,--- qui reprend son rôle d’animateur.

Bref, c’est avec une valeur sûre que s’ouvriront désormais les dimanches soirs. Car après tout, La Voix a depuis longtemps fait ses preuves, s’imposant comme une importante pépinière de talents ayant lancé des carrières aussi viables que durables. Les Ludovick Bourgeois, Charlotte Cardin, Renee Wilkin, Jérôme Couture et autres Matt Lang en font foi avec leur présence soutenue sur nos scènes et ondes radiophoniques depuis leur passage à l’émission.

Et si Star Académie a dû été retirée de la grille horaire pour permettre à La Voix de reprendre du service, Jean-Philippe Dion est catégorique : les portes du manoir de Waterloo ne sont pas closes pour de bon. Le producteur souhaiterait voir les deux émissions alterner en ondes dans le futur.

« Le chant, c’est dans notre ADN au Québec. Je ne crois pas qu’on aura un jour épuisé le talent nécessaire à faire ce genre d’émissions. Et même si on puise dans le même bassin de talents, les deux émissions ont besoin de candidats différents ; un bon candidat pour Star Académie n’est pas nécessairement un bon candidat pour La Voix, et vice versa », avise-t-il.

La vraie nature redécollera également demain pour sa cinquième saison alors que le trio formé de Michel Courtemanche, Valérie Plante et Anne-Élisabeth Bossé posera ses sacs au chalet. Quant à Sortez-moi d’ici !, son entrée en ondes a été repoussée au 19 février prochain, histoire d’allonger la saison hivernale de TVA en l’absence du gala Artis, déprogrammé après l’édition 2021.

Humilité

À ce moment, c’est donc à deux reprises dans une même soirée qu’on pourra voir le minois de Jean-Philippe Dion dans nos écrans, lui qui pilote La vraie nature en solo et prendra les commandes de Sortez-moi d’ici !, en duo avec l’humoriste Alexandre Barrette.

Voilà qui est particulièrement rare, du moins au Québec. Le public sera-t-il prêt à lui ouvrir ses bras – et son téléviseur – deux fois en l’espace de quelques heures à peine ? Jean-Philippe Dion avoue s’être questionné à ce sujet.

« C’est certain que je me suis posé la question avant d’accepter. J’ai vite compris que ça, au final, ça ne m’appartient pas. Et j’ai aussi l’humilité de reconnaître que les gens ne regarderont pas Sortez-moi d’ici ! ni La vraie nature uniquement pour m’y voir ; je ne suis pas le centre de ces émissions. Ultimement, si TVA décide de programmer ces émissions-là le même soir, c’est qu’ils croient que ça se peut, qu’elles peuvent cohabiter dans la grille horaire du dimanche. Alors je leur fais confiance », explique-t-il.

♦ La Voix et La vraie nature reprennent du service demain soir à compter de 19 h, sur les ondes de TVA. L’aventure Sortez-moi d’ici ! démarrera quant à elle le 19 février, à 18 h 30.

Sortez-moi d’ici ! : la vraie nature... « sur les stéroïdes »

Insectes, chaleur accablante, reptiles, camping à la belle étoile, défis physiques éreintants... Jean-Philippe Dion l’avoue sans gêne : il est infiniment plus à l’aise dans son rôle d’animateur de Sortez-moi d’ici ! qu’il ne l’aurait été en candidat. « Je n’aurais probablement pas été capable de faire la moitié des épreuves ! », rigole-t-il.

Catapultés dans un campement en pleine jungle costaricaine, les 10 candidats – appelés « campeurs » – sont privés de leurs repères et de leur confort tout au long de l’aventure Sortez-moi d’ici !, première adaptation québécoise du concept britannique I’m a Celebrity... Get Me Out of Here! Leur but ? Traverser une série d’épreuves abracadabrantes rappelant tantôt Survivor, tantôt Fear Factor, tout ça dans l’espoir d’empocher le grand prix de 100 000 $ destiné à une œuvre de charité de leur choix.

Mais la route vers la victoire sera ponctuée de défis pour le moins extrêmes, et pas simplement physiques. Les campeurs – dont Nathalie Simard, Colette Provencher, Jean-François Mercier et Livia Martin – verront également leur psyché être mise à rude épreuve tout au long des 13 épisodes, relayés hebdomadairement à compter du 19 février.

« On parle beaucoup des bibittes et des défis physiques extrêmes, mais il y a une dimension très humaine à tout ça. Nos candidats se livrent, ils se confient et s’entraident. Ils tissent des liens très forts. En fait, Sortez-moi d’ici ! est un peu comme La vraie nature... sur stéroïdes », avance Jean-Philippe Dion avec humour.

Une autre facette

Mais les campeurs ne sont pas les seuls à révéler leur « vraie nature », dévoilant des facettes insoupçonnées de leur personnalité une fois largués dans la jungle. Le public y découvrira un Jean-Philippe Dion moins sérieux que ce à quoi il a été habitué. Pourquoi avoir caché ce côté givré si longtemps ? Parce qu’il n’avait pas eu l’occasion de le montrer, tout simplement.

« On donne rarement la chance aux gens d’essayer de nouvelles choses parce qu’on a tendance à mettre tout le monde dans des cases. La mienne, c’est celle de l’animateur qui fait des entrevues d’émotions, posées et assises. Mais dans la vie, je suis quelqu’un de festif, quelqu’un qui aime rire et faire rire, lâcher mon fou. Je suis content que Sortez-moi d’ici ! me permette de le montrer », explique-t-il.