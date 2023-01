La carrière de Martine St-Clair en cinq photos souvenirs

Le grand départ

Photo d'archives

Martine en 1981. Elle n’avait que 18 ans et déjà un succès fou lui souriait, grâce à Luc Plamondon qui avait insisté pour la voir en audition. La jolie Cristal de l’opéra rock Starmania avait reçu son premier prix Félix au gala de l’Adisq, celui de Révélation de l’année, même si elle n’avait encore aucun album à son actif.

Au top des palmarès

Photo d’archives

Années 1980, Martine St-Clair avait chanté Métropolis sur les scènes du Québec et de la France, côtoyé les grands du milieu artistique et elle interprétait désormais ses propres chansons, des numéros un au palmarès, dont Il y a de l’amour dans l’air, qu’elle avait failli refuser par crainte d’être trop identifiée à cette jeune femme esseulée de la chanson.

Autre époque, autre allure.

Photo d'archives

La jeune fille timide au look romantique avait fait place à une jeune femme déterminée, encouragée par ses nombreux succès tels Il y a de l’amour dans l’air et L’amour est mort chanté en duo avec Gilbert Bécaud. Sous l’aile protectrice de Luc Plamondon, elle était vite passée d’inconnue à star de la chanson.

Encensée à 24 ans

Photo d'archives

La chanteuse recevait en 1986, des mains du populaire animateur Jean-Pierre Coallier, l’un des quatre Félix qu’elle remportait au gala de l’Adisq : Microsillon pop de l’année (1985), 45 tours s’étant le plus vendu, Chanson de l’année pour Ce soir l’amour est dans tes yeux, et Interprète de l’année. Malgré tout, la jeune femme gardait les pieds sur terre.

Neuvième album

Photo d'archives

Sortie de l’album Tout ce que j’ai, en 2004. La femme de 40 ans, qui avait abandonné ses études de jeune fille pour devenir infirmière, poursuivait la route qu’on lui avait tracée. Le métier était venu la chercher dès l’âge de 17 ans, quand timidement, elle avait participé à Cégep en spectacle.

►Martine St-Clair présente Les retrouvailles, un premier opus live devant public, sur lequel on retrouve tous les grands succès de sa carrière, dont Il y a de l’amour ans l’air, Ce soir l’amour est dans tes yeux, Monopolis, On va s’aimer et L’amour est mort. Voir martinestclair.com.

►La chanteuse fera une tournée du Québec avec son spectacle Les retrouvailles dès le 20 janvier 2023, interprétant les succès de ses 40 ans de carrière. Notamment au Casino de Montréal le 10 février. Pour en savoir plus : martinestclair.com.

►Martine est aussi artiste peintre. Elle s’adonne à l’art abstrait depuis plus de 20 ans, une seconde passion après la chanson. Un grand projet liant ses tableaux et ses chansons, en couleurs et en mots, doit voir le jour en 2023. Pour voir ses œuvres martinestclair.ca.

►Martine prend soin de sa maman de 92 ans.