La culture avant tout

Peut-être que le message de PK Subban a été bien compris par les joueurs du Canadien... mais c’est avant tout les efforts déployés par Martin St-Louis pour rappeler que la culture du Canadien est l’objectif le plus important de l’organisation.

La victoire, c’est bien dans le contexte actuel, mais la priorité est de donner à cette équipe la culture qu’elle a si longtemps respectée dans le passé.

Le match de lundi a profondément touché l’entraîneur. Et il a ramené tout le monde sur les responsabilités de tout un chacun afin que le processus de relance de l’entreprise et le développement des patineurs soit respecté à la lettre.

Et il a insisté sur la culture.

Culture qui se résume, comme insistait Subban lors de son point de presse, à la fierté d’endosser l’uniforme du Canadien.

« Quand tu as la chance d’endosser le chandail, il s’agit d’un privilège. Tu dois, à chaque match, offrir un effort justifiant la confiance accordée à tous les membres de l’organisation. »

St-Louis a été clair dans ses démarches suivant le match de lundi. Son équipe venant d’atteindre le fond du baril, la situation ne pouvait plus continuer.

Depuis décembre, le Canadien a flirté avec la médiocrité et le processus adopté par la haute direction pour relancer la concession a été sérieusement mis à l’épreuve.

« Tu peux gagner un match avec un effort que tu peux questionner. Tu peux perdre un match après avoir présenté une performance de qualité. L’important demeure l’effort. L’important, c’est de bien comprendre les consignes établies en début de saison. C’est de respecter le processus et le développement des patineurs qui sont la priorité et de rappeler qu’il n’est pas question de faire des compromis. »

Effort et intensité

Il n’y a pas eu de compromis jeudi soir face aux Prédateurs de Nashville. Et, en fin de compte, au grand plaisir de St-Louis, son message a été entendu. L’effort et l’intensité démontrés par les patineurs correspondent exactement à ce que les décideurs de l’organisation veulent implanter.

C’est-à-dire retrouver cette culture de jadis.

Est-ce que ça va se poursuivre au cours du week-end dans la grande région de New York ?

On peut comprendre que St-Louis y croit beaucoup. Que cette victoire peut relancer le Canadien, cette équipe qui, en début de saison, soulevait la passion des partisans.

Jeudi, on a salué PK Subban.

Par contre, c’est Cole Caufield qui a encore une fois attiré l’attention. Deux buts, un total de 25 buts à la mi-saison ; le jeune homme tient les amateurs sur le bout de leur siège à chacune de ses présences sur la patinoire.

Nick Suzuki a été Nick Suzuki. Kirby Dach a été un joueur responsable sur 200 pieds. Jonathan Drouin qui participe à trois buts, bref, tous les joueurs ont mis l’épaule à la roue.

Pas l’effectif pour rivaliser

Mais, gardons en perspective que le Canadien n’a pas encore les effectifs pour rivaliser au même niveau que les meilleures équipes du circuit. Il s’agira d’un long processus qui pourrait subir des modifications en cours de route si jamais Jeff Gorton et Kent Hughes sortent des lapins de leur chapeau.

Gorton a lancé le programme de relance des Rangers, il y a quelques années, mais, un an plus tard, il modifiait le processus avec l’acquisition d’Artemi Panarin et du défenseur Adam Fox... sans qu’il ait à se départir d’un joueur important de l’équipe.

St-Louis le répète souvent. Le Canadien doit travailler en fonction d’un modèle d’affaires qui a longuement été étudié et adapté à la situation actuelle, par conséquent, l’engagement de tout un chacun est ce qu’on recherche.

Un engagement de tous les instants et le parcours vers la culture sera moins cahoteux.

Pas de panique, mais...

On croyait que l’Avalanche, après avoir battu les Oilers à Edmonton, allait retrouver une vitesse de croisière lui permettant de s’approcher des meneurs de la division centrale et de l’Association de l’Ouest.

Mais, oups, une défaite contre les Panthers, et surtout, un revers contre les Blackhawks de Chicago. Oui, oui, les Blackhawks. Chris MacFarland et Joe Sakic devront-ils procéder à quelques transferts au niveau des effectifs. On ne panique pas à Denver, mais on doit se rendre à l’évidence que cette équipe n’est pas aussi bien nantie que l’an dernier...

Les Canucks de Vancouver vont compléter leur voyage dans l’est des États-Unis et la haute direction décidera sur l’orientation qu’on devra adopter pour relancer la concession.

Vente de feu ?

Va-t-on procéder à une vente de feu ? C’est fort plausible. Un seul joueur est à l’abri de tout changement d’adresse et c’est Elias Pettersson.

Déjà, les rumeurs veulent que Rick Tocchet soit le prochain entraîneur de la formation. Entre-temps, les recruteurs des Canucks suivent de près le Kraken de Seattle puisque Ron Francis, le directeur général de cette équipe, ne cache pas qu’il aimerait faire l’acquisition d’un joueur de centre de premier plan.

On pense tout de suite à Bob Horvath. Quel sera le prix à payer ? N’oublions pas que Horvath sera joueur autonome sans compensation à la fin de la présente saison...

Aviez-vous parié que le Kraken de Seattle mettrait un terme à la séquence de victoires à la régulière des Bruins à Boston ? Si oui, vous touchez le gros lot. Le Kraken vient de gagner six matchs de suite sur la route, à Edmonton, à Toronto, à Ottawa, à Montréal, à Buffalo et à Boston. Pas étonnant qu’on pense en fonction d’une qualification aux séries éliminatoires.