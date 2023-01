«L’origine du mal»: le goût du risque de Suzanne Clément

Même si elle consacre désormais la majeure partie de son temps à incarner l’urgentologue Emmanuelle St-Cyr dans la quotidienne STAT, Suzanne Clément n’a pas fait une croix sur le cinéma. À preuve, on peut la voir ces jours-ci dans le thriller français L’origine du mal, un film pour lequel elle a dû relever le défi de jouer une scène de combat nue dans une douche de prison. «Ça m’a stressée pendant des mois, mais je suis fière de l’avoir faite», confie l’actrice en entrevue.

Suzanne Clément a beau ne pas figurer sur l’affiche de L’origine du mal, le nouveau long métrage du réalisateur Sébastien Marnier, coproduit par la boîte québécoise micro_scope, les quelques scènes dans lesquelles elle joue se révèlent marquantes et très importantes pour l’intrigue du film.

Tourné au printemps 2021 en France, L’origine du mal raconte l’histoire de Stéphane (Laure Calamy), une jeune femme modeste qui part à la rencontre de son père qu’elle n’a jamais connu (Jacques Weber). Celui-ci vit dans une luxueuse villa en bord de mer, en compagnie de son épouse fantasque (Dominique Blanc), sa fille méfiante (Doria Tillier) et une ado rebelle (Céleste Brunnquell). En arrivant sur place, Stéphane découvre une famille étrange rongée par de vieux secrets et conflits.

Suzanne Clément connaissait déjà le travail de Sébastien Marnier avant de rencontrer le cinéaste.

«J’avais déjà vu ses deux films précédents (Irréprochable et L’heure de la sortie) que j’avais beaucoup aimés, souligne l’actrice québécoise qui a enchaîné les rôles en France au cours des dernières années.

«Je trouve que ses films sont à la frontière du cinéma américain et européen. Il a un petit côté Chabrol dans sa façon de mettre en scène des thrillers qui s’installent lentement, avec des références américaines et une proposition esthétique très forte. J’aime sa cinématographie.»

Dans le film, Suzanne Clément incarne la petite amie de Stéphane, qui purge une peine en prison. Pour elle, le plus grand défi de ce rôle consistait à jouer une scène de bagarre complètement nue, dans les douches d’une prison pour femmes.

«Dès le début, Sébastien m’a vendu cette scène comme celle où Viggo Mortensen se bat nu dans le film Les promesses de l’ombre, de David Cronenberg, explique-t-elle.

«Je me suis vraiment entraînée fort pour cette scène. D’abord au Québec, puis en France, avec un entraîneur qui m’a coachée pour la chorégraphie de la scène. C’était épeurant parce que j’étais littéralement nue. C’était moins pire pour l’autre actrice avec laquelle je partage la scène parce qu’elle avait des sous-vêtements. Entre les prises, je pouvais mettre ma robe de chambre, mais quand même, c’était quelque chose. J’ai pensé à cette scène pendant des mois avant de la tourner! Ça m’a stressée! Mais je me disais toujours que j’allais être fière quand je l’aurais faite.»

«Un projet unique»

Ce sentiment de fierté de réussir à relever un nouveau défi, Suzanne Clément le vit au quotidien depuis le début des tournages de la série dramatique STAT, l’été passé. Même si ce projet lui bouffe beaucoup de temps et d’énergie, l’actrice se dit comblée par cette nouvelle expérience. Au moment de notre entretien, quelques jours avant Noël, elle profitait d’ailleurs d’une semaine de vacances bien méritée, dans le Sud, avec sa mère.

«STAT, c’est comme un voyage hallucinant à la vitesse de l’éclair, décrit-elle en riant. Je tripe sur ce projet-là. J’ai une grande connexion avec Marie-Andrée [Labbé]. Je n’avais jamais vécu cela avant avec une autrice. Parce que la production se fait vite, on est toujours en discussions ensemble. Elle est ouverte à la discussion.

«C’est un projet unique. Je me sens comme si je faisais partie d’un band et que je jouais de la musique que je n’avais jamais jouée avant. J’ai bien du fun et j’ai la chance d’avoir des bons partenaires de jeu en Geneviève Schmidt, Normand D’Amour, Lou-Pascal Tremblay et les autres. On a beaucoup de plaisir ensemble et on est toujours sur l’adrénaline!»

Le film L’origine du mal a pris l’affiche hier.