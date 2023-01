«Les oiseaux des marais» de Lisa Sandlin: retour dans le Sud du Texas des années 70

Après Les samaritains du bayou, un roman à succès acclamé par le public et par la critique, l’Américaine Lisa Sandlin poursuit son exploration du Vieux Sud des États-Unis dans les années 1970 avec un roman envoûtant, très noir, Les oiseaux des marais. Elle y traite de crime, de vengeance, d’enfermement, de quête de vérité.

Quelques mois après sa sortie de prison, Delpha Wade, héroïne de cette nouvelle histoire, se retrouve encore une fois dans la tourmente. On lui reproche d’avoir éliminé un tueur en série qui tentait de l’assassiner sur son lieu de travail, où elle est secrétaire.

Par chance, son patron, le détective privé Tom Phelan, va remuer ciel et terre pour obtenir sa libération. Après avoir fait le ménage dans les locaux, ils sont prêts à rouvrir l’agence.

Le premier client à se présenter est un vieil homme au regard fuyant qui les charge de retrouver son frère Rodney, perdu de vue depuis plusieurs décennies. Le détective et sa secrétaire se questionnent : quel genre de dispute peut bien avoir poussé Rodney à fuir sa famille et à changer d’identité? Delpha se charge de trouver la vérité... au péril de sa vie, car il se trouve qu’un des deux frères est un assassin.

Un tueur en série

Lisa Sandlin se souvient très bien de la petite étincelle qui a donné naissance au roman : personne n’oublierait une histoire pareille.

«J’ai un ami poète qui a fait carrière comme travailleur social. On l’appelait pour qu’il se rende chez des gens vulnérables qui avaient besoin d’aide ou de protection. Un jour, une dame âgée lui a confié qu’elle avait peur d’un vieil homme qui exhibait des couteaux sans arrêt. Mon ami s’est occupé de cette situation et, après plusieurs entrevues, il a réalisé que cet homme était un tueur en série», partage-t-elle en entrevue.

Photo fournie par Éditions Belfond

«Il tuait les gens qui se trouvaient en travers de son chemin. Ça avait commencé par la guerre. C’était un soldat. Il avait tué des gens pendant la guerre et s’en était tiré. Un peu plus tard, il est devenu cuisinier. Il ne pouvait pas supporter une des serveuses et elle a disparu. Et ainsi de suite. C’était maintenant un vieil homme qui jouait avec des couteaux...»

Lisa Sandlin ne sait pas ce qu’il est advenu de lui finalement, mais trouvait intéressant d’explorer, dans un roman, l’idée qu’une personne pouvait assassiner des gens et s’en tirer. «C’était un type ordinaire. Et pourtant, les gens avec qui il n’arrivait pas à s’entendre disparaissaient. C’est ce qui m’a permis de créer ce vilain, dans mon roman.»

La vie difficile de Delpha

Dans le roman, Delpha Wade est un personnage qui lui tient à cœur.

«J’aime le fait qu’elle travaille si fort pour se refaire une vie. Elle a eu une jeunesse difficile : elle a passé toute sa vingtaine en prison. Elle adore son travail à l’agence de détective privé parce qu’il lui offre un beau défi : il ne se limite pas à son emploi de secrétaire.»

«J’ai créé ce personnage de toute pièce, mais à Beaumont, il y a beaucoup de prisons. Ce n’est pas loin de la Big House de Huntsville, où se déroulent des exécutions. C’est près de l’endroit où j’ai grandi et très près de la maison de ma grand-mère. Nous allions visiter mon autre grand-mère, qui habitait tout près de l’endroit où se trouve la prison des femmes. Cet univers carcéral réapparaît dans mes romans.»

Patrimoine francophone

Lisa Sandlin ajoute qu’elle a adoré recréer l’atmosphère de Beaumont du début des années 1970. Elle fait souvent référence au riche patrimoine francophone de Beaumont dans son roman.

«Je suis allée à l’école avec des gens qui s’appelaient Thibodeaux et Fonteneaux. En mai, je suis allée au festival de l’écrevisse de Breaux Bridge en Louisiane, et c’était formidable!»

Lisa Sandlin a grandi dans la ville de Beaumont au Texas, avant de s’installer au Nouveau-Mexique puis au Nebraska, où elle a enseigné l’écriture à l’université d’Omaha pendant 20 ans.

Elle a écrit de nombreuses nouvelles, plusieurs fois primées, et a découvert le succès avec son premier roman, Les samaritains du bayou.

Il a été récompensé par le Dashiel Hammett Prize 2015 et le Shamus Award en 2016, des prix majeurs de la littérature de suspense américaine.

Les oiseaux des marais (The Bird Boys, en version originale anglaise) a été finaliste de nombreux prix : le prix Edgar, le prix Shamus, le prix Reading the West. Il a fait partie de la liste des meilleurs romans policiers du New York Times.

EXTRAIT

«Les résidents de la pension pour retraités du New Rosemont avaient épluché la une du Beaumont Journal ou regardé les infos du soir sur la 4 – et rapporté la grande nouvelle à ceux qui ne la connaissaient pas. Mlle Delpha Wade, occupante de la chambre 221, à l’étage, avait tué un homme pour se défendre, et d’après un étonnant paragraphe un peu plus bas dans l’article, elle n’en était pas à son coup d’essai. Parfaitement : lorsqu’elle avait pénétré dans leur salon au printemps dernier, elle sortait tout droit de la prison pour femmes de Gatesville ! Il y avait eu des airs consternés et des regards torves, des claquements de langue réprobateurs et des mâchoires décrochées sous des dentiers tachés de café.»