Les looks marquants des Golden Globes

Après une remise de prix non télévisée l’année dernière en raison de différentes polémiques, les Golden Globes sont revenus à une formule plus normale mardi soir afin d’honorer les meilleures performances de l’année au cinéma et à la télévision. Pour ce premier gala de l’année, les stars y sont allées de looks glamour empreints de fraîcheur. Il y avait une bonne dose de théâtralité, une longue traîne pour l’une, une volumineuse cape pour une autre ou encore des cascades de volants.

Jeremy Pope

Photo AFP

C’est tout de cuir vêtu que Jeremy Pope a foulé le tapis gris des Golden Globes. Un collier ras du cou Cartier et des bottillons cloutés complétaient sa tenue griffée Dolce & Gabbana.

Hilary Swank

Photo AFP

Cette robe verte Prada, ornée de deux boucles se terminant en traîne, sublime le ventre de la future maman Hilary Swank, qui attend des jumeaux.

Britt Lower

Photo AFP

Cette silhouette bicolore de Bach Mai rappelle l’opulence des années 1980. L’actrice Britt Lower a complété le tout de gants opéra en cuir et de bijoux Reza.

Andrew Garfield

Photo AFP

Andrew Garfield a préféré un complet couleur terracotta de la griffe Zegna plutôt qu’un classique complet noir. On salue aussi l’audace de la chemise foulard. Par sa pose, il met en évidence sa bague David Yurman et sa montre Omega.

Niecy Nash

Photo AFP

Vêtue d’une création Dolce & Gabbana, Niecy Nash a fait un passage remarqué avec sa volumineuse cape drapée sur ses épaules. Notez le pavé de pierres au-devant de la robe qui dessine sa silhouette.

Donald Glover

Photo AFP

Donald Glover poursuit le peaufinement de son look désinvolte, optant cette fois pour une création Saint Laurent composée d’un « pyjama » structuré d’une veste smoking et accessoirisé de bijoux Cartier.

Michelle Yeoh

Photo AFP

Michelle Yeoh était spectaculaire, vêtue de cette robe bleu nuit Armani Privé, dynamisée de bijoux Moussaieff.

Claire Danes

Photo AFP

Claire Danes a-t-elle voulu faire un clin d’œil à Twiggy, la mannequin vedette des années 1960, en optant pour cette création de Giambattista Valli ? La silhouette, la palette de couleurs, la boucle, la coiffure, tout y était !

Michelle Williams

Photo AFP

Michelle Williams a opté pour cette robe fantaisiste jaune Gucci qui, avec sa cascade de volants subtilement scintillants, semble lui conférer une joyeuse énergie. Elle a accessoirisé le tout de bijoux Tiffany & Co.

Laverne Cox

Photo AFP

Laverne Cox s’est glissée dans une robe vintage John Galliano, redonnant ainsi vie à une création de la collection printemps-été 2007 du designer.

Daisy Edgar-Jones

Photo AFP

Daisy Edgar-Jones a craqué pour cette robe Gucci mélangeant la dentelle, les paillettes, les volants et la corseterie. Un look maximaliste à souhait et très réussi.