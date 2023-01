McKinsey & Company: des controverses ici et ailleurs

La firme McKinsey possède des antennes dans plus de 65 pays, et fait souvent l’objet de controverses. Le Journal a recensé certains dossiers où l’influence de la firme a soulevé des questions et déclenché des enquêtes.

Gouvernement Trudeau

Photos d'archives, AFP

Le gouvernement libéral de Justin Trudeau a accordé des contrats d’une valeur de plus de 84 millions $ à la firme de consultants McKinsey depuis mars 2021. C’est 30 fois plus que ce qui a été accordé par les conservateurs pendant tout le règne de Stephen Harper, selon Radio-Canada et La Presse canadienne. C’est la raison pour laquelle les partis d’opposition aux communes veulent forcer la tenue d’une enquête parlementaire sur les contrats octroyés par le gouvernement fédéral à McKinsey. Par ailleurs, un comité formé par Ottawa en 2016 et présidé par Dominic Barton, alors directeur général mondial de McKinsey, recommandait d’augmenter les seuils d’immigration au Canada. M. Barton est un des cofondateurs de l’Initiative du siècle, un groupe de pression qui souhaite faire passer à 100 millions la population du Canada d’ici 2100. Rappelons que Dominic Barton a, en 2019, été nommé ambassadeur du Canada en Chine par le gouvernement Trudeau. Il a occupé ce poste jusqu’en 2021. Sa fin de mandat a été marquée par la crise diplomatique provoquée par l’arrestation, à Vancouver, de la numéro 2 du géant chinois Huawei, Meng Wanzhou.

Québec

Photo fournie par le CIUSS de la Capitale-Nationale

McKinsey a été au cœur de la gestion de la pandémie au Québec. Dans l’ombre, McKinsey a joué un rôle central dans la campagne de vaccination, révélait le journaliste Thomas Gerbet en septembre dernier. La firme a conseillé le gouvernement Legault pour des décisions cruciales et pour sa stratégie de communication. McKinsey a aussi proposé des solutions pour remédier à la pénurie de personnel en CHSLD et eu accès à des tonnes d’informations confidentielles. Les conseils de McKinsey ont coûté aux contribuables québécois 35 000 $ par jour, d’avril à juin 2020. Au total, Québec a déboursé 1,7 M$ pour que McKinsey l’aide à préparer son plan de déconfinement, et 4,9 M$ pour l’appuyer dans le plan de relance de l’économie.

France

Photo d'archives, AFP

En France, McKinsey a été accusé en mars 2022 de ne pas avoir payé d’impôt sur les sociétés pendant dix ans, soit entre 2011 et 2020. Peu de temps auparavant, des cabinets de conseil, dont McKinsey, ont été ciblés par une enquête sur le rôle que les consultants ont joué dans les élections françaises de 2017 et 2022. Ces firmes de conseil ont remporté des milliards d’euros de contrats publics depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron, rapportait à l’époque POLITICO. Les enquêteurs se penchent également sur des allégations de financement de campagne irrégulier et sur la possibilité que le travail effectué par les consultants ait été sous-facturé, en violation des lois électorales françaises.

États-Unis

Photo d'archives, AFP

En février 2021, McKinsey a accepté de payer 573 millions $ aux autorités américaines pour avoir contribué à la crise des opiacés. Par ses conseils aux géants pharmaceutiques, McKinsey les aidait à vendre plus de ces produits, notamment l’OxyContin. Près d’un demi-million d’Américains seraient morts de surdose causée par des opiacés prescrits ou vendus illégalement entre 1999 et 2018. « Si quelqu’un peut m’expliquer la différence entre McKinsey/Big Pharma, le cartel des opiacés et les organisations telles que celles de Pablo Escobar, je vous écoute », a lancé une députée américaine à un cadre de McKinsey lors d’une audition à la Chambre des représentants en avril dernier.