McKinsey & Company: nos élus séduits malgré un lourd passé

Éthique douteuse, culture du secret, tarifs astronomiques : la réputation de McKinsey & Company a été sérieusement ébranlée ces dernières années, mais cela n’a pas empêché Québec et Ottawa d’octroyer des dizaines de millions de dollars en contrats à la firme américaine de consultation.

Les déboires récents de McKinsey ont débuté en Afrique du Sud en 2017, lorsque la firme a été impliquée dans un vaste scandale de corruption qui a également éclaboussé les sociétés canadiennes Bombardier et EDC. D'autres scandales ont ensuite éclaté ailleurs.

«Les “valeurs de McKinsey” disent que les consultants doivent placer les intérêts des clients avant ceux de la firme. Mais quand un client est néfaste, McKinsey peut causer de réels dommages», affirme au Journal Michael Forsythe, reporter au New York Times et auteur, avec son collègue Walt Bogdanich, du livre-choc When McKinsey Comes to Town, publié l’automne dernier.

Dans leur ouvrage, ces deux journalistes racontent comment McKinsey a poussé Walt Disney à sabrer dans l’entretien des manèges de ses parcs d’attractions, ce qui a mené à des accidents mortels à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Ils attirent également l’attention sur le travail effectué par McKinsey pour des États autoritaires comme l’Arabie saoudite, la Russie et la Chine.

Clients au Québec

McKinsey a fait son nom en conseillant les grandes entreprises du monde, dont Desjardins et Bombardier au Québec. Dans un livre publié en 2014, le journaliste Duff McDonald avance que McKinsey est possiblement l’entité qui a «le plus légitimé» les licenciements massifs dans toute l’histoire moderne.

Alors pourquoi les gouvernements font-ils autant appel à une firme aussi sulfureuse ?

«Parce qu’en politique, comme ailleurs, tout le monde a peur de prendre des décisions importantes, répond M. McDonald. [...] Ce que les consultants de McKinsey font, c’est de recourir à des analyses fondées sur les données pour suggérer qu’ils peuvent prédire l’avenir, ce qui facilite la prise de décisions face à l’inconnu.»

Bureau-Blouin y travaille

Présente à Montréal depuis 1991, McKinsey compte parmi ses consultants l’ancien leader étudiant Léo Bureau-Blouin et Marc Tellier, ex-PDG de l’éditeur Pages Jaunes.

Le Québécois le plus puissant chez McKinsey est toutefois Éric Lamarre, qui a dirigé le bureau montréalais de 2006 à 2011 et la filiale canadienne de 2011 à 2016. Il siège aujourd’hui au conseil d’administration de la firme.

Plusieurs des scandales qui ont secoué McKinsey dans les dernières années se sont déroulés alors que le Canadien Dominic Barton agissait comme directeur mondial de la firme, soit de 2009 à 2018.

Or, à partir de 2016, le gouvernement fédéral s’est mis à donner de plus en plus de contrats à McKinsey. En six ans, Ottawa aura versé plus de 66 millions $ à la firme, dont la moitié au cours de l’exercice 2021-2022.

L’année suivante, le premier ministre Justin Trudeau a nommé M. Barton ambassadeur en Chine, poste qu’il a occupé jusqu’à la fin de 2021.

McKinsey a aussi séduit les décideurs publics québécois. Ces dernières années, le gouvernement Legault, Hydro-Québec, la Caisse de dépôt et Investissement Québec ont déboursé environ 50 millions $ pour obtenir des conseils de la firme.

Ce n’est pas étonnant. L’une des stratégies de McKinsey est de se rendre indispensable à ses clients.

«Quand vous entrez dans une organisation, vous devriez vous étaler et tout y faire», résume un ancien de la firme cité dans When McKinsey Comes to Town.

McKinsey en bref

Fondation : 1926

Revenus : + de 15 milliards $ US

Clients : 3000

Salariés dans le monde : + de 40 000

Arrivée au Canada : 1968

Salariés au Canada : + de 1000