Mexico: 11 adresses culturelles hors des sentiers battus

MEXICO, Mexique | On connaît bien le Mexique, mais parfois moins sa capitale, pourtant fascinante et débordante d’attraits de toutes sortes. Mexico est un agréable mélange de cultures, où la pandémie a fait éclore de nouveaux bourgeons culturels et où une nouvelle vague de nomades s’est établie à plus long terme. Cet hiver, si vous optez pour la ville de Mexico, visitez ces lieux incontournables.

Casa Pedegral

Luis Barragán est l’un des architectes les plus influents du Mexique et la Casa Pedegral est la plus grande et impressionnante résidence qu’il ait conçue. Construite entre 1947 et 1950, la maison a fait l'objet de campagnes publicitaires pour le développement urbain du quartier El Pedregal. À l’époque, elle se voulait une solution utopique initiée par l'architecte pour alléger la demande de logements dans l'une des villes à la croissance la plus rapide au monde. Elle demeure aujourd’hui l’un des lieux les plus intéressants à découvrir dans la capitale mexicaine. Il est possible de visiter la Casa par rendez-vous.

Restaurant Contramar

Pendant qu’elle étudiait l’histoire de l'art, la cheffe Gabriela Cámara a ouvert le restaurant Contramar avec un groupe d'amis, par désir d'apporter à la ville le goût des fruits de mer frais et de créer un lieu où les artistes et les créatifs se sentiraient chez eux. C’est un pari réussi 20 ans plus tard, alors qu’on y retrouve les meilleurs aguachile et tacos de poisson en ville. À visiter pour le brunch ou pour déguster un classique!

Casa Ortega

Photo tirée de la page Facebook de Casa Ortega.

Casa Ortega fut la première résidence conçue par l'architecte Luis Barrangan, et c’est l'une des seules qu'il habitera. Elle comprend un jardin et une maison attenante, et il est maintenant possible de visiter les lieux. Casa Ortega accueille plusieurs installations artistiques, notamment durant Zona Maco, une foire d’art annuelle organisée dans la ville.

Bar Margarita, à Tepoztlan

Crédit: Sonia Cardinal

Crédit: Sonia Cardinal

Situé à 1h20 de Mexico, Tepotzplan est la ville où tous les résidents de la capitale se rendent pour un long week-end et un petit bain de nature. Le bar Margarita, mené de main de maître par Matthieu, le petit-fils du propriétaire de l’hôtel adjacent, est l’établissement où trouver les meilleurs cocktails du coin et profiter d’une vue à couper le souffle sur les montagnes des alentours. Allez-y le week-end pour une programmation musicale de DJ internationaux.

Info: instagram.com/margarita.concept; accès sur réservation via Instagram seulement

Parcela, à Tepoztlan

Cet endroit magique est une fermette, une cuisine et un lieu de rencontre, où l’on peut entrer en contact avec les artisans locaux et découvrir les produits de la terre. On s’y rend autant pour les dégustations que pour admirer le paysage, un verre de vin nature à la main. Parcela est à visiter pour se familiariser avec une cuisine locale et authentique. On y donne aussi des ateliers sur les produits du coin.

Salón Acme

Lieu de diffusion, de développement et d’exposition, le Salón Acme comporte trois salles principales donnant sur différents paliers, dans lesquelles prennent place plusieurs expositions et projections artistiques. Il est notamment couru durant la foire artistique Zona Maco, mais on s’y rend toute l’année pour visiter ses différentes expos ou pour s’attabler au milieu de sa terrasse bondée.

Bar Yu-Yu

Ce «speakeasy» fait beaucoup jaser à Mexico. En y entrant, vous aurez l'impression d’être dans un café des années 20. Ensuite, passez la porte et retrouvez-vous dans un petit bar d’environ 20-25 personnes avec un bar à cocktails exquis et un tourne-disque pour vinyles. L'atmosphère est sombre avec des lumières aux bons endroits et de la bonne musique! À découvrir pour une soirée où tout est possible.

Cicatriz

Cicatriz est un café où l’on se rend en journée ou en début de soirée pour un sandwich ou des tapas simples à manger sur le pouce. L’endroit, qui est plutôt un café durant la journée, devient un restaurant-bar durant la soirée. Offrant toujours des plats créatifs, il donne sur la rue et on n’hésite pas à y prendre place autour de tables communes en compagnie de la faune locale.

Rosetta

Photo tirée de la page Facebook du restaurant Rosetta.

Le restaurant italien de la cheffe Elena Reygadas est de loin le restaurant le plus étonnant et le plus romantique de la ville. Dès qu’on jette un coup d'œil sur le menu, on comprend que ses créateurs sont des gens qui ont voyagé. Commandez les pâtes fraîches du jour sans hésiter, et passez aussi par la boulangerie toute proche pour des pâtisseries exquises. Sans contredit un des meilleurs restos de Mexico!

Marché des artisans, à Valle del Bravo

Valle del Bravo est un coin de plus en plus en vogue, à 2h30 en voiture de Mexico City. L’endroit recèle de petits marchés hippies, de jolis marchés fermiers et d’agréables logements Airbnb. On y trouve une faune de jeunes trentenaires et de jeunes retraités. Si vous comptez explorer les environs, passez par son marché d’artisans, un incontournable dans le coin. Au menu: paniers, céramiques, poterie, etc. Ouvert tous les jours de 10h30 à 19h.

Le parc d’État Monte Alto

Cette zone protégée près de Valle de Bravo dispose de plus de 20 km de sentiers pour la randonnée, l'équitation et le VTT. Il est aussi possible d’y faire du parapente et du deltaplane. Les sentiers sont classés selon leurs degrés de difficulté (randonneurs débutants, intermédiaires et avancés). Une belle manière de se connecter avec la nature.