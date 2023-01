Ontario: une femme retrouvée morte dans un appartement

La Police régionale de Halton enquête sur le décès d’une femme dans une résidence de Burlington, en banlieue de Toronto, en Ontario, selon ce qui serait en apparence une «enquête pour homicide».

Les policiers se sont déplacés vers un bloc-appartement de Burlington vers 11h30 vendredi avant-midi, pour un avis d’une femme inconsciente dans l’une des unités.

Ils ont pu localisé la femme dans sa résidence et ont plus tard confirmé son décès.

Lors de cette enquête, les policiers ont procédé à l’arrestation d’un homme de 70 ans en lien avec cet incident.

Il est pour l’instant en détention, et des chefs d’accusation pèsent contre lui.

«Cet incident était isolé à la résidence de l’appartement en question, les policiers ne cherchent aucun suspect additionnels, et il n’y a aucune menace pour la sécurité publique,» ont dit les policiers, en marge d’une conférence de presse.

À la demande de la famille de la victime, les agents n’ont pas l’intention de dévoiler l’identité de la femme décédée.

Ils n’ont pas non plus mentionné de détails concernant la méthode dont la victime a perdu la vie, ni sa relation entre elle et l’homme de 70 ans.