P.K., la bougie d’allumage

Le Canadien a probablement joué son meilleur match de la saison, jeudi soir face aux Predators de Nashville. Tout ça, lors de la soirée hommage à P.K. Subban. Coïncidence ? Je ne crois pas !

Fidèle à lui-même, le flamboyant personnage a livré un discours touchant qui a clairement eu un effet motivateur pour les hommes de Martin St-Louis. Il a parlé avec son cœur de ses années passées à Montréal et on sentait vraiment la sincérité dans ses propos. Qu’on l’aime ou pas, on n’a d’autres choix que de reconnaître que l’ancien numéro 76 a marqué à sa façon ses années à Montréal. Il l’a fait de façon spectaculaire, et c’est pourquoi les partisans du Canadien l’aiment encore autant. Il a marqué Montréal sur et en dehors de la patinoire.

Quelle excellente idée, aussi, d’amener Carey Price sur la patinoire à la fin de l’hommage pour un dernier « triple low five ».

Je le regardais, jeudi, et je ne pouvais m’empêcher de voir dans les yeux de P.K. qu’il apprécié cet hommage offert par le Canadien, mais qu’il aurait par-dessus tout aimé le faire pour une dernière fois, dans l’uniforme bleu, blanc et rouge.

Parce que la question se pose : est-ce qu’à 33 ans et avec un contrat raisonnable, le flamboyant défenseur aurait fait pire que certains vétérans dont Joel Edmundson et Chris Wideman ?

Personnellement, je ne crois pas.

Je suis persuadé que l’idée a été soulevée à un moment ou à un autre derrière des portes closes. Je ne serais pas surpris qu’elle soit venue du propriétaire Geoff Molson lui-même, d’ailleurs.

LE PLAN

Je m’imagine toutefois que Jeff Gorton et Kent Hughes ont laissé les émotions de côté et ont pris la décision rationnelle de poursuivre le plan entamé depuis leur arrivée. L’équipe compte sur plusieurs jeunes défenseurs et ne voulait probablement pas que Subban vienne enlever du temps de glace à l’un d’eux.

Il faut aussi prendre en considération le nombre presque devenu incalculable de vétérans qui agissent comme de véritables boulets pour l’organisation. On ne voulait probablement pas prendre le risque de Subban déçoive et s’ajoute aux Mike Hoffman, Joel Armia, Evgeni Dadonov, et j’en passe.

On ne le saura jamais vraiment, mais je ne pense pas être trop loin de la réalité.

Bref, cette soirée s’est terminée de la meilleure façon pour les amateurs, soit avec une victoire inspirée du Canadien.

TROUVER LA MOTIVATION

Mais le Canadien ne pourra pas compter sur des discours inspirants de P.K. Subban avant chaque match. Il faudra maintenant que les joueurs de l’équipe soient en mesure de puiser en eux-mêmes la motivation nécessaire à gagner des matchs.

Et ça commence avec la fierté. Récemment, on ne la sentait pas, cette fierté chez le Tricolore. On encaissait les défaites et ça ne semblait déranger personne.

Heureusement, j’ai senti que Martin St-Louis avait envie de lever le ton, dernièrement. J’aime ça.

Même s’il comprend la situation et sait pertinemment que le Canadien n’a pas une équipe pour rivaliser avec les meilleures, on l’a senti agacé par l’indifférence de certains de ses joueurs malgré les défaites. Il a fait une première victime, jeudi, en laissant Mike Hoffman de côté.

À moins que ce ne soit parce qu’une autre équipe est intéressée à ses services et a demandé à ce qu’il soit rayé de l’alignement pour ne pas se blesser.

Mais, permettez-moi d’en douter.

– Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie

LA SURPRISE SEATTLE

Le Kraken de Seattle ne fait que surprendre, depuis le début de la saison. Jeudi soir, la plus récente équipe d’expansion a non seulement infligé sa première défaite en temps régulier à domicile aux Bruins de Boston, mais l’a fait en blanchissant leur puissante attaque menée par David Pastrnak, Brad Marchand et Patrice Bergeron. Le Kraken a maintenant 25 victoires cette saison, dont 15 en 21 matchs sur la route. Il ne fait aucun doute que Dave

Hakstol fait actuellement partie des favoris pour remporter le trophée Jack-Adams remis à l’entraîneur-chef de l’année dans la LNH. N’ayons pas peur des mots : personne ne les voyait faire les séries cette année. Je suis content pour Yanni Gourde, qui semble drôlement se plaire avec sa nouvelle équipe. Il avait quitté Tampa Bay un peu à contrecœur après avoir remporté deux fois la coupe Stanley avec le Lightning.

QUE FAIT EDMUNDSON ?

Joel Edmundson devait jouer un rôle de mentor avec les jeunes défenseurs du Canadien cette saison, et force est d’admettre que c’est tout le contraire. J’espère que personne ne prend exemple sur lui en ce moment parce qu’il joue mal, très mal. Parfois, on a l’impression qu’il se prend pour un défenseur offensif. Il prend des chances inutiles et met son équipe dans le trouble. Pour l’instant, on l’utilise à la gauche d’un autre vétéran, David Savard, et je ne serais même pas surpris que ce soit pour s’assurer de ne pas mélanger l’un des jeunes arrières de l’équipe. Des rumeurs l’envoient à Edmonton, mais j’ai beaucoup de misère à comprendre ce qu’ils lui trouvent.

50 BUTS POUR CAUFIELD ?

S’il maintient son rythme actuel, Cole Caufield se rapprochera dangereusement du plateau des 50 buts cette saison. En ce moment, il en compte 25 à ses 42 premières parties et il est tout à fait envisageable de le voir s’approcher de la prestigieuse marque des 50, un plateau qu’aucun joueur du Canadien n’a atteint depuis Stéphane Richer en 1989-1990. En cette année perdue, je suis convaincu qu’il s’agit d’un objectif pour le jeune numéro 22 du Canadien, même s’il ne l’avouera jamais publiquement.