Selon Rafael Nadal: 20 titres en Grand Chelem, on ne reverra pas cela de sitôt

MELBOURNE, Australie | Même si elle s’annonce très prometteuse, il ne faut pas s’attendre à ce que la prochaine génération, celle des Carlos Alcaraz, Holger Rune, mais aussi de Félix Auger-Aliassime, multiplie les titres majeurs comme l’ont fait le « Big 3 » au cours des deux dernières décennies, a prévenu Rafael Nadal, samedi.

À première vue, la déclaration peut sembler vaniteuse. Mais l’Espagnol, détenteur de 22 trophées du Grand Chelem – un devant Novak Djokovic, deux devant Roger Federer, désormais retraité – avait une explication pour appuyer ses propos.

« Parce que trois joueurs [ont cumulé autant de titres], on perd un peu de vue à quel point c’est difficile, a souligné « Rafa » en conférence de presse. [Federer, Djokovic et moi], nous jouons ou jouions encore tous au tennis à 36 ans. Pour cela, vous devez connaître une très, très longue carrière. »

« Il y certains joueurs qui se blessent, a-t-il fait remarquer. Et il y a d’autres événements qui peuvent survenir dans une vie. »

Attention à la pression

Le vétéran, première tête de série en Australie, ne prétend pas avoir une boule de cristal. « Ils pourraient gagner autant de titres majeurs, bien sûr. Mais en même temps, ce n’était jamais arrivé auparavant. »

« Ils sont très bons, a-t-il ajouté au sujet de ces jeunes loups qui font de plus en plus leur place sur l’échiquier du tennis. Mais Carlos a remporté un titre du Grand Chelem et les autres, aucun. Alors, évoquer qu’ils pourraient en gagner 20, 21 ou 22, c’est gros. »

Comme il l’a fait à maintes reprises l’an dernier quand les journalistes dressaient un parallèle entre son jeune compatriote Alcaraz et lui, Nadal a aussi indiqué qu’il était « injuste » de mettre autant de pression sur ces joueurs.

« Mais je n’ai aucun doute sur leur potentiel », a-t-il déclaré.