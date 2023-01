SPVM: oui, certains métiers sont très exigeants...

Je comprends qu’il y a des emplois difficiles.

Je comprends que les jeunes ne se bousculent pas aux portillons pour devenir infirmiers, professeurs ou policiers à Montréal.

Quand on regarde comment les choses se passent dans ces milieux de travail (et dans d’autres – qui veut se lancer en politique avec les insultes et les menaces qui circulent 24 heures sur 24 sur les médias sociaux ?), on comprend pourquoi les gens ne font pas la file pour se porter volontaires.

Mais ne risque-t-on pas de frapper un mur si de plus en plus de futurs travailleurs tournent le dos aux professions et aux métiers exigeants ?

« OUF, C’EST TROP DIFFICILE ! »

C’est bien beau, la conciliation travail-famille.

Et il est parfaitement compréhensible que les jeunes ne veuillent plus sacrifier l’essentiel de leur vie sur l’autel sacro-saint du travail, comme l’ont fait leurs parents.

Après tout, il n’y a pas que le boulot, dans la vie.

À quoi ça sert de donner tes meilleures années à une entreprise, si c’est pour te retrouver sur la paille lorsque les actionnaires de celle-ci décideront de couper dans leurs effectifs pour passer à la caisse ?

On comprend tout ça, on n’est pas fou.

Mais lorsque j’entends de jeunes policiers tout frais sortis de l’école dire que ça ne les intéresse pas de travailler à Montréal, car c’est trop difficile, je me dis qu’on n’a plus les policiers qu’on avait.

Il me semble qu’avant, les gars et les filles voulaient devenir policiers pour être dans l’action. Là où ça se passe.

Pas pour avoir un job tranquille à Saint-Glin-Glin-les-Meux-Meux. Où les seuls appels que tu reçois concernent la disparition d’un troupeau de vaches.

Oui, c’est dur, être policier à Montréal.

Oui, il y a des fusillades, des gangs de rue, des militants crinqués qui voient du racisme systémique partout et beaucoup de gens avec des problèmes de santé mentale.

Mais que voulez-vous, c’est une grosse ville !

LA SOCIÉTÉ DES LOISIRS !

Certes, il faut améliorer les conditions de travail et augmenter les salaires dans certains secteurs.

Mais je pose une question.

Se pourrait-il (je dis bien : se pourrait-il) qu’à force d’élever nos enfants dans de la ouate, et de sortir le 45 gallons de Purell dès qu’ils ont un peu de sable sur le bord de la bouche, on ait créé un climat où c’est de plus en plus difficile d’attirer les jeunes en âge de travailler dans certains domaines ?

Il m’est souvent arrivé de parler à des jeunes dans des classes. Avant, quand je leur demandais ce qu’ils voulaient faire comme métier, ils me répondaient profs, policiers, docteurs.

Puis, avec les années, c’est devenu chanteurs et acteurs.

(Et pas acteurs dans des petits théâtres autogérés, non...)

Qui sait ? On récolte peut-être ce qu’on a semé.

Quand j’étais petit, on nous promettait la société des loisirs.

Puis c’était Liberté 55.

Et maintenant, c’est la conciliation travail-famille.

C’est peut-être possible dans certains secteurs.

Pas dans tous.

Déjà que la population vieillit. Si en plus, les jeunes rêvent d’une job pépère, on n’est pas sorti du bois...

Le loup en charge des brebis

Photo AFP

Après avoir permis à l’Iran de siéger à un Comité des droits des femmes, et à l’Arabie saoudite de siéger à un Comité des droits de la personne, l’ONU permet maintenant au PDG de la plus grande pétrolière des Émirats arabes unis de présider sa prochaine réunion sur les changements climatiques !

C’est quoi la suite ? Demander à la Corée du Nord de diriger un groupe de réflexion sur la liberté d’expression ?

Les militants écolos qui n’hésitent jamais à manifester contre les méchants pollueurs occidentaux auront-ils le courage de se rendre aux Émirats arabes unis pour protester ?

Une excuse de taille

Photo d’archives, Pierre-Paul Biron

Après « Je ne l’ai jamais agressée sauf une fois au chalet » et « Je l’ai violée, mais j’étais somnambule », c’est au tour d’un enseignant de sortir une excuse tirée par les cheveux pour minimiser les crimes qu’il a commis.

Cet homme aurait envoyé des photos de son pénis à des étudiants parce qu’il était complexé et voulait « comparer son sexe à celui des autres » !

Euh... Ça ne lui tentait pas d’aller dans un gym ? Il en aurait vu de toutes les tailles et de toutes les couleurs.

C’est tout ce que son avocat a trouvé ?

Avertissement : il y aura un avertissement !

Selon une étude américaine, les avertissements qu’on diffuse avant les films et les séries pour dire aux spectateurs hyper sensibles que cette production risque de les traumatiser parce qu’elle traite de tel et tel sujet ou parce qu’on peut y voir des personnages poser tel ou tel geste sont inefficaces.

En fait, ces avertissements, loin d’aider les petits lapins, les traumatiseraient !

Ma solution : diffuser des avertissements AVANT les avertissements pour avertir les spectateurs qu’ils s’apprêtent à voir un avertissement traumatisant !