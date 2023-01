Toronto classée parmi les villes les plus embouteillées du monde

Les routes de Toronto figurent parmi les plus congestionnées du monde, tandis que les automobilistes ont perdu en moyenne 118 heures en 2022 à cause du trafic.

Les Torontois se plaignent quotidiennement que les embouteillages dans la ville sont parmi les pires du monde, d'après le Toronto Star.

Selon un rapport, la ville s’est classée 7e en 2022, mais n’est pas la seule ville canadienne à figurer dans la liste. À la 33e place, on retrouve Montréal avec 72 heures perdues en moyenne pour l’année 2022. Vancouver est 58e, Winnipeg 107e, Calgary est 460e et Edmonton 834e, a détaillé un rapport, qui utilise «des données GPS anonymes pour identifier les routes les plus fréquentées et les destinations à travers la région».

Selon Robin Lindsey, professeure à l’Université de la Colombie-Britannique, la limite de vitesse et la tailles de la ville sont des facteurs qui peuvent affecter le temps qu’un conducteur passe sur la route.

Elle a ajouté que si les villes comme Toronto veulent combattre les embouteillages, elles doivent investir dans le transport public.

«Étendre le réseau de transport public est une meilleure option, mais c’est assez cher et le budget est limité, surtout considérant que l'achalandage est en baisse, donc moins de recettes tarifaires», a-t-elle expliqué.