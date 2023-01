Un trio «beauceron» à la conquête du monde

Ils sont trois. Un chanteur-guitariste et un bassiste de Saint-Georges-de-Beauce. Un batteur qui vit en Australie. La jeune formation hard rock Deraps, qui a lancé un premier opus, l’été dernier, rêve de vivre de sa musique et le plus longtemps possible.

Le trio vient d’entreprendre une tournée de neuf spectacles au Québec. Il se produira en première partie de Sword, ce soir, au Corona à Montréal, dimanche à l’Impérial Bell à Québec, le 20 janvier à Alma et le 21 janvier à Trois-Rivières.

«Ça ne peut pas aller mieux», a lancé le guitariste-chanteur de 25 ans, lors d’un entretien téléphonique.

Deraps se produira, le 26 août, au festival Stonedead à Newark en Angleterre avec les formations Blue Öyster Cult, Therapy? et The Answer. Une tournée européenne est en train de se bâtir et des démarches sont en cours pour une série de spectacles aux États-Unis.

«On a parlé de nous dans les magazines Classic Rock, Burn! et Screamer. Notre album a reçu des notes de 8, 9 et 10 sur 10 et des cinq étoiles. On ne savait pas trop à quoi s’attendre. Les gens ont tripé. Il y a un gros buzz et ça va très bien», a avoué le guitariste-chanteur de la formation.

Le rêve de Jacob Deraps, William Lachance et Josh Gallagher est de vivre de la musique.

«On veut vivre de ça et faire ce qu’on aime. Si on peut faire ça, tout le temps, je vais être un gars heureux», a lancé celui qui est commandité par les guitares Gibson et sa division Kramer et par les cordes Ernie Balls.

Influencé par Van Halen

Deraps, leur premier opus, a été lancé le 17 juin sur l’étiquette allemande Metalville. Le trio a tourné des vidéoclips pour cinq des onze pièces de l’album. Sur cet opus, la formation reprend le classique Ballroom Blitz de Sweet.

Fortement influencé par Van Halen, le trio puise dans les inspirations des groupes hard rock des années 1970 et 1980.

«Van Halen, c’est notre groupe favori. On ne s’en cache pas et on n’a aucun problème avec ça. Sur l’album, on retrouve aussi plusieurs styles différents», a-t-il précisé.

Deraps, c’est le véritable nom de famille du chanteur-guitariste. Le jeune musicien, autodidacte, a obtenu, en 2016, une bourse intitulée Zappa Fellowship Award, décerné par Dweezil Zappa, fils du célèbre Frank.

«Avant la création du groupe, Dweezil avait vu et commenté un de mes vidéos sur YouTube. J’ai eu l’occasion de le rencontrer lorsque sa formation Zappa Plays Zappa était venue au Festival d’été en 2015. Il m’a ensuite écrit pour me dire que je me retrouvais dans la liste des finalistes pour cette bourse et il a ensuite communiqué avec moi pour me dire que j’avais gagné», a-t-il relaté.

Un batteur australien

Cette bourse consistait en un séjour de deux semaines, toutes dépenses payées, dans un camp musical dans l’État du Montana aux États-Unis.

«J’avais 19 ans. J’ai participé à des spectacles et j’ai pu parfaire mon jeu en jammant avec plusieurs guitaristes. J’ai ensuite eu l’opportunité de monter sur scène avec lui lorsque son groupe est venu à l’Impérial Bell», a-t-il raconté.

C’était le 19 septembre 2016. Jacob Deraps avait joué le solo Eruption, de Van Halen, et il avait aussi accompagné la formation sur le titre Willie the Pimp, de Frank Zappa, lors des rappels.

L’Australien Josh Gallagher a quitté l’été australien pour l’hiver québécois pour cette série de neuf concerts.

«Josh avait vu mes vidéos de Van Halen sur YouTube. Il a participé à un de mes spectacles en 2017 et il a ensuite décidé d’embarquer dans le groupe avec William. On ne s’était pas revus, en raison de la pandémie, depuis 2019. La tournée est bien lancée. On a cassé la glace et c’est l’fun», a-t-il fait savoir.

Toutes les informations sur le trio sont en ligne sur derapsofficial.com