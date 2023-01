Biden, Trump et les secrets d’État américains

Biden ou des membres de son entourage ont conservé pendant plus de six ans dans un environnement non sécurisé des informations secrètes. Cinq autres pages contenant ce genre d’informations sensibles viennent d’être trouvées au domicile du président Biden dans le Delaware, portant le total à six découvertes depuis une semaine. La révélation survient alors que ses avocats ont fourni de nouveaux détails sur les précédentes découvertes au cours des deux derniers mois chez lui et dans d'un bureau qu'il utilisait alors qu’il était vice-président.

La Maison-Blanche a été critiquée pour ne pas avoir révélé l’affaire beaucoup plus tôt. Un avocat de Biden a déclaré que le président avait tenté d'équilibrer la transparence avec la nécessité de protéger l’intégrité de l’enquête en évitant la diffusion d’informations qui auraient pu nuire au travail des enquêteurs.

Un parallèle entre les deux affaires ?

C'est la première fois dans l'histoire américaine qu'un président en exercice et son prédécesseur immédiat font l'objet d'enquêtes criminelles fédérales simultanées.

À la grande joie de Trump et des républicains, la découverte de documents classifiés en possession de Biden, amène l’opinion publique américaine à considérer les deux situations comme similaires. Comment une quelconque responsabilité pénale peut-elle être appropriée pour Trump en lien avec des documents secrets trouvés à Mar-a-Lago si rien n'est fait contre Biden ?

Bon, c’est sûr, Biden, a enfreint la loi en étant en possession de documents secrets dans des environnements non sécurisés. Et son administration s'est tiré une balle dans le pied en retardant la révélation du problème. La Maison-Blanche a créé des soupçons qui serviront politiquement Trump et les républicains.

Trump fait l'objet d'une enquête pour rétention délibérée de documents classifiés parce qu'il a refusé les demandes directes des responsables des archives nationales. Le FBI a dû saisir les documents avec un mandat de perquisition après avoir découvert que les avocats de Trump lui avaient menti. Dans le cas de Biden, ses avocats ont étroitement collaboré avec les Archives nationales, les avertissant rapidement de leur découverte et leur remettant les documents.

La seule infraction pénale qui pourrait être reprochée à Biden serait d’avoir perdu par « négligence grave » des informations sur la sécurité nationale.

Bye, bye Trump et Biden

On a nommé un enquêteur spécial indépendant sur le dossier Biden afin que le ministère de la Justice ne semble pas accorder un traitement de faveur au président, compte tenu des enquêtes en cours sur Trump. Une décision fondée autant sur la perception du public que sur la loi. Les apparences comptent beaucoup en politique.

Je ne pense pas que cela va permettre à Trump d’éviter d’être inculpé pour son vol de documents secrets. Mais cela va encore nuire à l’image de Biden et accroitre le doute des démocrates au sujet de sa candidature en 2024.