Bienvenue dans l'atelier

Tiens donc, une nouvelle chronique sur le fait main ? Eh oui ! Derrière ce savoir se cache Michael Schwartz, fondateur des Affûtés. Les Affûtés, c’est une idée toute simple : permettre à tout un chacun de devenir autonome dans les compétences manuelles. Nous offrons des centaines d’ateliers dans trois endroits à Montréal où, que ce soit pour coudre un t-shirt ou pour apprendre la soudure, pour façonner une lampe ou encore pour rapiécer un vêtement, des personnes comme vous se mettent à l’ouvrage par elles-mêmes.

Bienvenue dans ce nouvel espace où vous retrouverez, tous les deuxièmes et quatrièmes samedis du mois, des idées et des conseils de ce qu’on peut faire avec ses mains pour façonner, réparer et embellir le monde qui nous entoure et ce, quel que soit le matériau : bois, tissu, électronique, verre, métal... Rien de ce qui peut être fabriqué ne doit vous faire peur !

Réparer ses affaires, est-ce possible ?

Photo fournie par Les Affûtés, François Mathieu

Le chandail que l’on chérit le plus se déchire. La bouilloire ancestrale de grand-maman ne bout plus. La roue de son vélo ne tourne plus rond. Quand les petits malheurs arrivent, on aimerait tous avoir les aptitudes pour réparer nos objets brisés.

Malheureusement, la plupart d’entre nous n’ont jamais appris à réparer les choses. Devant les dégâts, on se sent démuni. Et puis, les objets sont de moins en moins faits pour être entretenus et remis en état ; plutôt achetés vite et jetés vite. Le plus souvent, on clique pour se procurer facilement un objet de remplacement.

Mais quelle immense fierté lorsqu’on arrive à réparer soi-même un objet ! Quel bonheur de faire durer un vêtement qu’on aimait tant ! Et pour y arriver, c’est plus simple que vous le pensez.

Cela prend seulement quelques réflexes. En voici trois qui vous prendront quelques minutes ou heures d’effort et qui vous permettront de ressentir une fierté sans frontières d’avoir redonné vie à vos objets. Essayez, vous nous en donnerez des nouvelles !

Photo fournie par Les Affûtés, François Mathieu

3 réflexes à adopter

1. Accepter d’aller à contre-courant en consacrant le temps qu’il faut à la réparation avant d’aller acheter un substitut.

2. Accepter de passer pour un débutant en apprenant à fabriquer et à réparer dans un de nos ateliers ou avec une personne expérimentée.

3. Accepter de demander de l’aide à un voisin ou sur un groupe en ligne, comme le groupe Facebook « Touski S’Répare ».