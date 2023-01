«La Voix»: le talent au rendez-vous

Après l’interprétation explosive de leurs grands succès respectifs, qui s’est terminée au sommet d’un édifice montréalais, dimanche soir, les coachs de «La Voix» ont pris place dans leurs fauteuils pour accueillir les premiers candidats des auditions à l’aveugle de cette nouvelle saison.

Si plusieurs candidats ont su charmer les coachs, la Montréalaise Steffy Beyong, 23 ans, les a complètement chamboulés, Corneille n’ayant attendu que quelques secondes pour appuyer sur son bouton. «Je ne savais pas que ma voix pouvait faire autant d’effet aux gens, a expliqué la jeune femme en entrevue. J’avais déjà chanté en public, mais je n’avais aucune confiance. Je ne pensais pas pouvoir transmettre autant d’émotion.»

Sa présence à «La Voix» est d’abord due à un concours de circonstances, qui a été assez difficile à vivre au départ.

«J’ai eu des signes de la vie qui m’ont poussée à aller participer aux auditions, je n’aurais pas été capable d’y aller de moi-même. Je me suis fait renvoyer de mon emploi, et ma "boss" m’a dit d’aller m’inscrire à "La Voix". Je me suis retrouvée dans une situation où je n’avais plus rien à perdre. Je suis encore en contact avec mon ex-"boss", et elle est fière de moi. Elle dit qu’elle a libéré un papillon en posant ce geste. Mais c’était quand même un coup dur à ce moment-là.»

Une voix vibrante

La voix chaude et profonde de Steffy Beyong vibre au rythme des émotions qu’elle véhicule. «J’ai su que je savais chanter vers l’âge de 15 ans, au moment où je vivais une période vraiment très difficile. J’ai ressenti ce don et j’ai commencé à exprimer ce que je ressentais à travers la musique. Ça s’est transformé en souffrance. On le sent dans ma voix qu’il y a beaucoup d’émotions, c’est la vie qui me l’a enseigné.»

Elle confie du même souffle que chanter est une façon pour elle de se libérer de ce passé difficile et compliqué. «Je suis très pudique au niveau de mes émotions, mais quand je chante, c’est une manière de parler avec mon cœur, une sorte de thérapie. Ça ne me fait pas mal, ça me soulage.»

En plus de sa voix magnifique, la jeune femme de 23 ans a un aplomb et un charisme fou, ce qu’elle appelle le syndrome de la salle de bain. «Chanter toute seule chez soi, ça aide à pratiquer la voix, mais aussi tout le reste, que ce soit la démarche, l’attitude, la présence... Toutes ces choses que j’ai l’habitude de faire dans ma salle de bain, je peux maintenant les mettre en pratique sur scène. Mais j’ai encore beaucoup de choses à développer.»

Après des années difficiles et une tentative de suicide l’an dernier, Steffy Beyong commence à voir l’espoir renaître dans sa vie. «Ça va beaucoup mieux, «La Voix» me donne davantage confiance en moi. Mais je reviens de loin.»

Touchée par les commentaires de Mario Pelchat, elle a décidé de rejoindre son équipe. «C’est aussi un chanteur à voix et je me dis qu’avec ses années d’expérience et sa sagesse, il va être en mesure à m’aider à me développer. Je veux pouvoir en savoir plus sur moi. Je pense qu’il va pouvoir m’apprendre à gérer mes émotions, comment la faire passer... Il va m’aider à progresser.»

Catherine Bessette, 29 ans, Mercier

Durant son adolescence, Catherine Bessette a incarné le personnage d’Anouchka de la Pétarade, dont les chansons avaient pour but de transmettre de bonnes valeurs aux enfants. Elle a ensuite chanté sur des bateaux de croisière avec son amoureux de l’époque, Guillaume Lafond (que l’on a découvert à «Star Académie» en 2020).

«Ce que j’aime le plus au monde, c’est chanter, explique la maman de deux jeunes enfants. Je suis prête à me lancer dans une carrière. Travailler avec les coachs, être avec des collègues qui tripent sur la musique, ça ne peut que m’amener que du bon. Je veux continuer à chanter, travailler avec d’autres chanteurs et je veux toucher le plus de gens possible.»

Les quatre chaises se sont retournées sur son interprétation de «Old My Hand», la chanson du film «Top Gun», mais c’est Marc Dupré qui l’a désormais dans son équipe. «Je l’ai suivi à travers les saisons précédentes, et je sais comment il s’occupe de ses chanteurs. J’aime son style musical, il est sympathique et il a beaucoup de bagages à partager. Je veux travailler avec, apprendre le plus possible de son expérience. Il est vraiment présent et investit dans le processus. On se ressemble beaucoup.»

PHOTO COURTOISIE / BERTRAND EXERTIER

Marie-Ève Quirion, 31 ans, Magog

Même si elle a essuyé plusieurs refus par le passé, tant à «Star Académie» qu’à «La Voix», Marie-Ève Quirion ne s’est pas découragée et a toujours cru en son talent. Elle est revenue encore plus forte cette saison.

«Je n’avais rien à perdre, je suis passée plusieurs fois au bord d’être pris. Au pire, aucune chaise ne se retourne, mais j’avais vraiment envie de participer à cette aventure.»

Son interprétation de la chanson «How Am I Supposed to Live Without You», de Michael Bolton, a convaincu Corneille et Marjo d’appuyer sur leur bouton.

Et c’est l’équipe de la seule coach féminine que Marie-Ève a choisi de rejoindre. «Corneille a dit des choses vraiment fantastiques, mais j’ai choisi Marjo par défi. On dit souvent que j’ai une belle voix douce, mais je veux aller chercher la lionne en moi. Je veux montrer autre chose, une autre facette de ma voix.»

PHOTO COURTOISIE / BERTRAND EXERTIER

Loïk Jolicoeur, 16 ans, Saint-Constant

Loïk Jolicoeur garde un beau souvenir de son audition à l’aveugle à «La Voix Junior» en 2017, mais il a cette fois-ci réussi son pari de faire tourner la chaise de Marc Dupré. «C’était lui que je voulais. Même à «La Voix Junior», c’est lui que j’aurais choisi à l’époque. J’ai toujours voulu travailler avec lui.»

Le jeune homme, qui a été opéré à deux reprises pour retirer des tumeurs au cerveau, vit pour la musique. «Chanter est essentiel dans ma vie, c’est un moyen de m’exprimer et d’extérioriser. Sans ça, je ne serais pas la même personne, je ne serais pas aussi enjoué. Chanter m’apporte beaucoup, ça fait partie de ma personnalité. Je peux exprimer mes sentiments, faire passer des émotions. Sans avoir besoin de parler, je dis aux gens comment je me sens et je livre ma perception de la chanson en même temps.»

Actuellement en secondaire 5, il souhaite surtout acquérir de l’expérience à travers cette aventure. «J’aimerais me rendre le plus loin possible, mais gagner n’est pas dans mes priorités. Mon but est d’abord de poursuivre des études en musique, mais si j’ai une opportunité pour démarrer une carrière, je vais la prendre.»

PHOTO COURTOISIE / BERTRAND EXERTIER

Ils ont été choisis ce dimanche:

Équipe Corneille

Marie-France Lantin, 25 ans, Laval

PHOTO COURTOISIE / BERTRAND EXERTIER

Vanessa Couture-Lacasse, 29 ans, Magog

PHOTO COURTOISIE / BERTRAND EXERTIER

Équipe Marc Dupré

Catherine Bessette, 29 ans, Mercier

Loïk Jolicoeur, 16 ans, Saint-Constant

Équipe Marjo

Nathael Young, 18 ans, Charlo (NB)

PHOTO COURTOISIE / BERTRAND EXERTIER

Marie-Ève Quirion, 31 ans, Magog

Dominique Godin, 50 ans, Saint-Jean-sur-Richelieu

PHOTO COURTOISIE / BERTRAND EXERTIER

Équipe Mario Pelchat

Mélisane, 18 ans, Gatineau

PHOTO COURTOISIE / BERTRAND EXERTIER

Steffy Beyong, 23 ans, Montréal