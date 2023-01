Le Canadien victorieux à la Grosse Pomme

Propulsé par un Samuel Montembeault en grande forme, le Canadien de Montréal a conclu son bref passage à New York en l’emportant 2 à 1 contre les Rangers, dimanche, au Madison Square Garden.

La troupe de l’entraîneur-chef Martin avait baissé pavillon contre les Islanders de New York la veille. Dans la défaite, le gardien québécois avait très bien fait. Il a obtenu un deuxième départ en autant de jours et a de nouveau été spectaculaire.

Montembeault a repoussé 39 des 40 lancers envoyés dans sa direction, signant ainsi sa huitième victoire de la présente campagne.

Le Canadien a amorcé son affrontement contre les «Blueshirts» avec force, mais n’a pas été en mesure de déjouer Igor Shesterkin au premier tiers. Le gardien russe a toutefois cédé sur un tir des poignets de Kirby Dach en deuxième période. Le Bleu-Blanc-Rouge évoluait avec un homme en plus à ce moment.

Les Rangers n’avaient cependant pas dit leur dernier mot et Artemi Panarin a mis la rondelle dans le fond du filet avant la fin de l’engagement médian.

C’est finalement un but de Cole Caufield qui a fait la différence. Le franc-tireur a profité d’un bon jeu de Nick Suzuki pour inscrire son 26e en 2022-2023 et donner la victoire aux siens.

Par ailleurs, Caufield a fourni une mention d’aide sur la réussite de Dach. C’était la première fois qu’il se faisait complice d’un filet de l’un de ses coéquipiers depuis le match contre les Blue Jackets de Columbus du 23 novembre dernier. L’Américain de 22 ans a ainsi mis fin à une disette de 23 matchs.

St-Louis avait brassé ses cartes avant le match, et ce, en raison de la blessure subite par le joueur de centre Jake Evans la veille. L’entraîneur-chef est revenu à la formule 12 attaquants et six défenseurs. Les avants Mike Hoffman et Michael Pezzetta étaient de retour dans la formation, tandis que l’arrière Chris Wideman a regardé la partie de la passerelle.

Le Tricolore rentre maintenant à Montréal, où les Jets de Winnipeg feront un arrêt mardi soir. Il s’agira du premier de cinq duels consécutifs au Centre Bell pour le Bleu-Blanc-Rouge.