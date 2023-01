Nathan Rourke trouve preneur dans la NFL

Le quart-arrière canadien Nathan Rourke poursuivra sa carrière dans la NFL, lui qui s’est entendu avec les Jaguars de Jacksonville.

C’est ce que l’athlète de 24 ans a annoncé dimanche sur ses réseaux sociaux.

Rourke a connu une saison spectaculaire avec les Lions de la Colombie-Britannique, dans la Ligue canadienne de football (LCF), en 2022. Il a attiré les regards au sud de la frontière et a rencontré pas moins de 12 équipes de la NFL avant de choisir les «Jags».

«Ultimement, ma décision a été prise en fonction du rêve que je caresse depuis ma tendre enfance, quand j’ai vu Brett Favre remporter le Super Bowl sur NFL Films. Je suis heureux de vous dire que le début de ce rêve s’amorce aujourd’hui. Après plusieurs prières et délibérations, je vais me joindre aux Jaguars de Jacksonville. J’ai hâte de travailler avec mes nouveaux coéquipiers et entraîneurs», a notamment écrit Rourke dans un communiqué publié sur son compte Twitter.

L’an dernier, à sa première saison comme partant dans la LCF, le natif de la Colombie-Britannique a été dominant. Privé de plusieurs matchs en raison d’une blessure à un pied, il a tout de même amassé 3349 verges et 25 touchés en 10 parties. Il a aussi été victime de 10 larcins.

Rourke a également complété 78,7 % de ses tentatives de passes, ce qui représente un record de la LCF.

«Ce fut très plaisant de jouer dans ma province natale, devant mes amis et ma famille, a aussi dit Rourke. J’ai vraiment aimé mon expérience dans la LCF. C’était bien spécial de pratiquer le sport que j’aime devant mes concitoyens canadiens. La LCF a été un détour non prévu dans mon aventure footballistique, mais un détour nécessaire. Je suis reconnaissant que les Lions m’ont permis d’apprendre ce que c’est d’être un professionnel. J’ai grandi sûr et à l’extérieur des terrains.»

Rourke devrait se joindre aux Jaguars en 2023. Le club de la Floride est présentement des éliminatoires de la NFL et a signé un gain de 31 à 30 sur les Chargers de Los Angeles au premier tour.