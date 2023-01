Nationaux de patinage artistique: la moitié des médailles remportées par des Québécois

Les patineurs artistiques québécois se sont illustrés sur la scène nationale tout au long de la semaine lors des championnats canadiens, une situation rassurante pour Patinage Québec qui pourra compter sur une belle relève au cours des prochaines années.

«Au niveau junior, c’est beaucoup de jeunes qui ont performé cette année. Donc, l’avenir est prometteur, selon moi», a dit Yvan Desjardins, entraîneur de niveau international.

Dans les catégories juniors, chaque podium comportait au moins un participant québécois, et ce, toutes disciplines confondues. C’est donc un total de sept médailles sur 15 qui reviennent au Québec.

«On termine les épreuves juniors avec tout près de 50 % des médailles qui ont été remportées par des athlètes québécois qui s’entraînent un peu partout dans la province. C’est rassurant à la sortie d’une pandémie pour une organisation de voir qu'on a encore des athlètes, des entraîneurs qui performent bien et qui se développent dans notre sport», a mentionné Any-Claude Dion, directrice générale de Patinage Québec, en entrevue avec l’Agence QMI.

Pour l’organisation, il est important de miser sur le développement des athlètes plutôt que sur les médailles. «Nous, on n’évalue pas en nombre de médailles, mais plus les objectifs des athlètes [et s’ils les ont atteints]», a ainsi expliqué Nathalie Martin, directrice haute performance chez Patinage Québec.

Ainsi, non seulement les athlètes sont pris en charge à un bas âge par l'entremise des équipes de développement, mais on assure aussi le développement des entraîneurs qui les encadrent au quotidien.

«On essaye vraiment d’aller ratisser à tous les niveaux du début de l’excellence dans notre sport pour donner des outils à tout le monde pour être capable de développer parce que c’est un travail d’équipe de développer des athlètes», a indiqué Mme Dion en évoquant les différents acteurs du milieu, comme les entraîneurs, les officiels et même les bénévoles.

Patinage Québec collabore également avec des chercheurs de l’Université de Montréal et de l’Université de Sherbrooke ainsi qu’avec l’institut national du sport dans le cadre du projet Synergie qui a pour but de développer des techniques qui permettront aux patineurs de réussir plus d’éléments difficiles dans les années à venir.

Au sein des équipes d’entraîneurs, c’est également important de travailler en équipes afin d’assurer un développement complet de l’athlète. «On travaille avec une équipe multidisciplinaire pour s’assurer de développer toutes les sphères des patineurs», a ainsi expliqué Benjamin Brisebois, entraîneur de danse sur glace.

Il faut savoir que le développement mental est tout aussi important que le physique pour ces athlètes qui visent l’excellence. «C’est un gros travail de préparation mentale pour en arriver là, pour être capable de livrer la bonne performance au bon moment», a expliqué l’entraîneur Marc-André Craig.