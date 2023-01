«LOL: Qui rira le dernier?»: un concept hilarant

Depuis quelques jours, une émission fait le buzz sur les réseaux sociaux. Diffusée sur Amazon Prime Video, LOL : Qui rira le dernier?, pilotée par Patrick Huard en compagnie de dix artistes comiques, semble faire l’unanimité auprès du public. «C’est un concept vraiment génial», dit l’humoriste qui a aussi adoré participer au dernier Bye bye.

«Je suis fier du show, c’est super grand public», mentionne Patrick Huard à propos de la version québécoise du concept japonais LOL : Last One Laughing où dix humoristes tentent de se faire rire pendant six heures.

Le producteur chez Attraction, Richard Speer, a été mandaté par Amazon pour créer une adaptation toute québécoise. Il a d’abord repêché Patrick Huard à l’animation.

Puis, les dix invités ont suivi : Laurent Paquin, Virginie Fortin, Christine Morency, Arnaud Soly, Yves P. Pelletier, Édith Cochrane, Rachid Badouri, Marie-Lyne Joncas, Richardson Zéphir et Mathieu Dufour.

Le résultat n’est rien de moins qu’hilarant.

«Tous ceux que je connais qui l’ont regardée m’ont dit qu’ils ont ri, qu’ils ont braillé, qu’ils ont eu mal aux joues, dit Patrick Huard. Les réactions sont vraiment le fun. Je suis vraiment content.»

Quand il s’est fait approcher pour animer LOL : Qui rira le dernier ?, Patrick Huard ne connaissait pas le concept original. Mais rapidement, il a vu à quel point le projet pourrait bien fonctionner ici.

«Même si ça reste un milieu compétitif, les humoristes ici s’aiment et connaissent les forces et les faiblesses des autres, dit-il. Ça donne encore plus de complicité.»

Si Amazon donne le feu vert à une seconde saison, Patrick Huard acceptera de revenir avec plaisir, si ça cadre dans son horaire. «Je m’ennuie toujours de ma gang d’humoristes», dit-il.

Le stress du Bye Bye

Par ailleurs, c’est une expérience très positive que le comédien a vécue avec le Bye bye 2022.

«À part la journée du 31 [décembre]! Je n’étais pas du monde, j’étais nerveux. Anik m’a dit qu’elle ne m’avait pas vu nerveux de même depuis peut-être Bon Cop, Bad Cop 2.»

Il a trouvé très spécial d’être le tout dernier projet tourné dans la vieille tour de Radio-Canada.

«C’était quand même historique. [...] C’est un privilège d’être sur le Bye bye, car on est seulement cinq sur l’équipe régulière.»

Acceptera-t-il de revenir dans l’émission cette année si on le lui demande?

«Je pense bien. C’était tellement le fun ! Je pense que le stress, je le vivrais mieux.»

Dans quelques semaines, Patrick Huard et sa conjointe, Anik Jean, participeront à l’événement Ciné-Québec, pour les professionnels du cinéma, où ils présenteront le premier long métrage réalisé par Anik, Les hommes de ma mère. La date de sortie du film n’a pas encore été déterminée.

«J’ai vu le premier assemblage et c’est bon, tellement touchant et lumineux, dit-il. C’est un film sur l’amour avec un grand A. Léane [Labrèche-Dor] est exceptionnelle, c’est fou. Elle est dans toutes les scènes du film. J’ai hâte que les gens voient le film. Je pense que le monde va vraiment triper.»

L’émission LOL : Qui rira le dernier ? est disponible sur Amazon Prime Video.