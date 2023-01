Polynésie française: l’île de Moorea, une perle méconnue

Souvent surnommée la «petite sœur» de Tahiti, 17 km de mer les séparent, Moorea offre la plus belle vitrine de la culture polynésienne. Son style de vie paisible et décontracté et ses nombreuses activités en font la destination de choix pour tous les publics.

Dotée de montagnes majestueuses et d’un lagon de couleur turquoise, cette île en forme de lézard comble autant les amateurs de plein air que les amoureux de fonds marins et de farniente.

DES PLAGES PARADISIAQUES

Qui dit Polynésie, dit plages de sable blanc, et celles de Moorea sont parmi les plus belles de cette région du monde. On vante la beauté de la plage de Temae, mais des plages de plus petites tailles comme celles de Tiahura et des Tipaniers sont à considérer si on aime la tranquillité.

UN LAGON TURQUOISE D’UNE GRANDE RICHESSE

Depuis 2008, le lagon de Moorea est le seul site polynésien protégé par la convention de Ramsar qui lui permet de maintenir et de protéger de nombreuses espèces marines (poissons, corail, etc.). C’est le paradis rêvé pour pratiquer le snorkeling, le kayak et vous êtes assurés de croiser poissons colorés, raies, requins à pointes noires, dauphins sur votre chemin. C’est le lieu parfait pour les amateurs de planche à voile et de kitesurf, car Moorea est aussi appelée l’île du Vent (avec Tahiti et Tetiaroa).

L’ÎLE AUX HUIT MONTAGNES

Pour découvrir le cœur luxuriant de cet atoll, plusieurs sentiers de randonnées balisés, à parcourir à pied ou en VTT. Mais pour prendre la pleine mesure de la beauté de Moorea, il faut se rendre au belvédère qui propose l’un des plus beaux points de vue panoramiques de la Polynésie. Cette ascension permet d’admirer les baies de Cook et d’Ōpūnohu situées de chaque côté du mont Rōtui au nord de l’archipel.

OBSERVER LES BALEINES À BOSSE

De juillet à novembre, les baleines migrent vers les eaux clémentes de la Polynésie pour mettre bas et protéger leur petit des prédateurs. Il est donc fréquent de voir des baleines près du lagon de Moorea et il n’est pas rare de les voir faire leur saut spectaculaire hors de l’eau.

Cette activité est très encadrée, mais on peut les observer dans leur milieu naturel. Une expérience exceptionnelle qui fait réaliser l’importance de protéger les océans.

UNE CUISINE LOCALE SAVOUREUSE ET COLORÉE

Visitez la Polynésie, c’est également aller à la rencontre d’un peuple chaleureux qui aime bien manger, les fêtes sont souvent assorties de banquets. Grâce à des ingrédients locaux de grande qualité comme l’ananas, la papaye, la goyave, le corossol et une pêche abondante, plusieurs spécialités sont à déguster comme le poisson cru au lait de coco, plat national. Une explosion de saveurs vous attend dans ce coin de paradis!

Des exploitations se visitent et un arrêt au lycée agricole d’Ōpūnohu est à planifier si vous voulez rapporter dans vos valises des confitures aux saveurs exotiques uniques.

Au-delà des paysages à couper le souffle qui font la réputation de la Polynésie, c’est un peuple attentionné qui vous accueille pour rendre votre voyage inoubliable!

Infos pratiques

La température de la mer est très agréable toute l’année ! Elle varie de 27 à 29°. Les mois les plus pluvieux sont janvier, février et décembre. Les mois d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre sont recommandés pour visiter Moorea.

Liaisons aériennes : Au départ de Montréal avec une escale à Los Angeles ou San Francisco

Au départ de Montréal avec une escale à Los Angeles ou San Francisco Compagnies aériennes : Air Tahiti Nui, Air France et French Bee (à certaines dates : entre 800 et 1000 $ CAN pour un A/R)

Air Tahiti Nui, Air France et French Bee (à certaines dates : entre 800 et 1000 $ CAN pour un A/R) Monnaie : franc pacifique (XPF) 100 francs pacifiques = 1,20 $ CAN

franc pacifique (XPF) 100 francs pacifiques = 1,20 $ CAN Langue parlée : le français

MOOREA EST ACCESSIBLE PAR AVION ET PAR BATEAU