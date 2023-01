Remontée historique pour les Jaguars

Quand un match semble gagné d’avance, il y a toujours les Chargers pour mettre du piquant. Avec une avance de 27-0, ils en ont mis au point de se brûler et les Jaguars ont complété la troisième plus grosse remontée de l’histoire des séries pour finalement l’emporter 31-30.

Vingt-sept points... Il s’agit du plus important retour dans l’histoire des Jaguars. Il s’agit en même temps du pire effondrement dans l’histoire des Chargers. À qui faut-il imputer ce résultat au terme d’un match qui est parti d’une mauvaise comédie de théâtre d’été pour finir en scénario spectaculaire? Un peu des deux!

Commençons par le premier acte. Lors des 30 premières minutes, le quart-arrière des Jaguars Trevor Lawrence a été horrible. Il semblait complètement perdu. À ses deux premières séquences à l’attaque, il a été victime de deux interceptions. Avant la dernière poussée des siens en première demie, il n’avait complété que quatre passes et les Chargers comptaient autant d’interceptions à ses dépens.

Dans ce Vaudeville de piètre qualité, les Jaguars ont aussi cafouillé sur un retour de dégagement, qui a donné le ballon aux Chargers tout près des buts.

Résultat de cette avalanche de bourdes, les Chargers avaient marqué 24 de leurs 27 points sur de courtes séquences qui n’ont nécessité que 77 verges d’attaque au total. Les Jaguars leur donnaient tout simplement le match sur un plateau d’argent.

Mais les Chargers étant les Chargers, ils ne l’ont pas pris.

Lawrence rebondit

Dans le deuxième acte, Trevor Lawrence a enlevé son costume de pauvre figurant pour reprendre le premier rôle attendu de lui. Après sa quatrième interception, l’homme à la blonde tignasse a été sensationnel. Jusqu’à la fin de la rencontre, il a réussi 24 de ses 32 passes suivantes pour 258 verges et quatre passes de touchés.

Avant la fin de la première demie, il a rejoint l’ailier rapproché Evan Engram pour un touché qui semblait alors bien inoffensif.

C’est ensuite Marvin Jones Jr qui a été le récipiendaire de sa deuxième passe de touché, au troisième quart. Puis, Zay Jones. Puis, Christian Kirk. Comme quoi, soudainement, Lawrence a retrouvé ses moyens pour cibler tout son monde sur le terrain. Il s’agit d’une formidable démonstration de caractère pour le jeune quart de deuxième année, à son premier départ en séries.

Trois séquences offensives des Jaguars ont été de 68 verges ou plus. C’est là toute la différence avec les Chargers. Ceux-ci n’ont réalisé qu’une seule séquence de plus de 60 verges. À deux reprises dans la zone payante, ils se sont contentés de bottés de placement de Cameron Dicker, qui a d’ailleurs raté une autre tentative.

La fin pour Staley

Ce duel a aussi mis en évidence une différence flagrante dans la qualité du coaching. Là où Brandon Staley a erré, Doug Pederson a rappelé à la planète NFL qu’il avait des bijoux de famille en béton armé.

Après le dernier touché des siens, il a opté pour un converti de deux points qui a fait la différence au pointage final. Plutôt que de tenter un placement en fin de rencontre qui aurait nivelé la marque, ce placement s’est avéré victorieux.

Sur la séquence finale qui a mené à ce placement de Riley Patterson, il a fallu tenter un quatrième essai et une verge à franchir à la ligne de 41 des Chargers. Pederson a aligné trois porteurs de ballon dans le champ-arrière, donnant l’illusion d’une «faufilade» du quart-arrière. C’est finalement Travis Etienne qui a eu le ballon et sa vitesse lui a permis de tourner le coin aisément contre une défensive qui a mordu plus vite qu’une truite dans un minuscule étang ensemencé.

Staley dans tout ça? Il a perdu le contrôle d’un match que son équipe menait par 27 points, avec un ratio de revirements de +5. C’est tout simplement inadmissible.

Son ailier défensif étoile Joey Bosa a perdu le contrôle de ses émotions avec deux pénalités coûteuses. Même si les officiels ont manqué un hors-jeu clair sur le bloqueur qui l’affrontait, il a mal réagi.

Payton dans la mire?

Staley n’a donc pas suffisamment de poigne sur cette équipe infiniment plus talentueuse que ce qu’elle démontre sur le terrain. Pour donner une idée, les Jaguars sont devenus la première équipe à commettre cinq revirements en première demie d’un match des séries depuis les Dolphins, en 1999. Ce match, les Dolphins l’avaient perdu, comme il se doit quand une équipe joue aussi négligemment, par 62-7. Les Chargers n’ont jamais affiché pareil instinct du tueur et n’ont jamais trouvé les moyens de s’ajuster pour freiner l’hémorragie. Y a-t-il un pilote dans l’avion?

C’est peut-être un mal pour un bien, remarquez. Le geste à poser, c’est de courtiser immédiatement Sean Payton, qui se magasine un retour comme entraîneur-chef à fort prix. Staley a eu sa chance et il va rebondir ailleurs comme coordonnateur défensif, un rôle qu’il remplissait très bien avec les Rams.

Les Chargers doivent prendre tous les moyens pour s’imposer dans le marché de Los Angeles, où ils peinent à établir leurs racines. Payton, l’ancien pilote des Saints, est plus qu’un gros nom dans le domaine. Il amènerait une crédibilité instantanée à cette franchise qui en a désespérément besoin et ferait passer le quart-arrière Justin Herbert au prochain niveau.

Sean Payton et Justin Herbert, ça sonne très bien.

Les étoiles du jour

Trevor Lawrence

Bien sûr, les quatre interceptions à sa fiche ne sont pas glorieuses, mais il importe de souligner ici à quel point il ne s’est jamais laissé abattre. Plusieurs jeunes quarts-arrières auraient perdu le contrôle et empiré la situation. Il a parfaitement rebondi.

Travis Etienne

Le porteur de ballon de deuxième année est devenu un atout important pour les Jaguars, lui qui a gagné 109 verges au sol, avec une moyenne de 5,5 verges par portée.

Asante Samuel Jr

Dans la défaite, le demi de coin des Chargers a intercepté trois passes de Trevor Lawrence. Il est devenu le premier joueur depuis Ty Law (Patriots) et Ricky Manning (Panthers), en 2004, à réussir trois interceptions dans un match de séries.