Cinq questions à Nicolas Boucher, producteur au contenu de «LOL : Qui rira le dernier»

Il y a 20 ans, Nicolas Boucher, que les gens du milieu surnomment Snick, sortait de l’École de l’humour son diplôme en main. Aujourd’hui, il travaille au contenu de quelques-uns des plus gros shows de notre télé.

Cocréateur de 100 génies, producteur au contenu des Enfants de la télé depuis 10 ans, de Cuvée comique, d’Ouvrez les guillemets et de Testés sur des humains, script-éditeur des Grandes entrevues et des Comicographies Juste pour rire, mais aussi de 13 galas (Olivier, Artis, Gémeaux, Québec cinéma), dont il assure aussi souvent la mise en scène, Nicolas était tout désigné pour mener le contenu de l’adaptation québécoise du succès international LOL : Qui rira le dernier sur Amazon Prime où 10 humoristes doivent passer six heures ensemble sans rire. Une adaptation franchement bien réussie.

Qu’est-ce que ça prend pour être un bon candidat?

On a regardé ce qui s’est fait dans les autres pays (concept japonais adapté dans 12 territoires, dont le Mexique, l’Italie, l’Iran, l’Allemagne, la France et le Canada). Dans la bible, il y a un désir de diversité d’âge, corporelle, ethnique, de style d’humour. Ça nous donnait l’opportunité d’inviter quelqu’un de weird comme Yves Pelletier. Virginie Fortin est la première à laquelle j’ai pensé. Elle fait de l’humour, de l’improvisation, du chant. Elle avait le casting parfait. Ça prenait du monde capable d’improviser et qui s’aime dans la vie. Même sans savoir qui serait sur le plateau. Les gens d’Amazon nous ont permis une grande liberté.

Photo fournie par Nicolas Boucher

Qu’est-ce qui caractérise la version québécoise?

L’improvisation a été inventée ici. Les humoristes s’aiment. Ailleurs, il y avait quelque chose de plus froid. On sent notre côté latin, mais aussi qu’il n’y a pas de star-system qui met les gens sur un piédestal. On a aussi un beau mélange des genres qui va de l’absurde à du plus engagé. Certaines versions sont plus dans le pipi-caca-poil.

Plusieurs auteurs travaillent au concept. Quelle est leur contribution?

Sébastien Ravary travaille avec Patrick [Huard] sur ses textes. Chaque invité a deux auteurs pour l’aider à préparer ses numéros, pour brainstormer. Nous avons deux, trois rencontres avec chacun pour voir ce qu’ils ont envie de faire. Par exemple, Yves avait envie de faire des pensées du jour, Rich [Richardson Zéphir] voulait donner des amendes avec son personnage de policier, Arnaud [Soly] voulait apporter son tuba. Nous avons aussi fait des brainstorms pour les costumes qu’on allait mettre dans l’atelier, le matériel et les jeux pour les occuper, pour les stunts de Patrick, et des invités-surprises. C’est plus de l’idéation que de l’écriture. On discute aussi du déroulement. Mais pendant six heures, les invités sont vraiment libres.

Comment faites-vous pour suivre chacun en permanence et vous assurer qu’ils ne rient pas?

Nous avons dix spoters qui surveillent chacun un humoriste. En régie, on s’ajuste toujours pour voir tout le monde. On a 40 caméras, une dizaine de caméramans et des robots. Nous sommes 36 en régie. J’ai fait plusieurs galas et je n’ai jamais vu autant de monde. Quand il y a un rire, l’assistante-réalisatrice sort l’extrait pour le confirmer. Des fois, c’est difficile. Arnaud a souvent un rictus qui est en fait sa face impassible. Au début, on en laisse passer pour être sûrs de garder des joueurs pendant six heures, mais plus le temps avance, plus on est sévère.

Qu’est-ce que chacun apporte à la compétition?

Yves, c’est la légende, l’univers fucké, les personnages absurdes. Rich est une bibitte aussi. C’est une bête d’improvisation. Tu penses qu’il va là, mais il est à trois milles à côté. Virginie, j’en ai parlé plus tôt. Marie-Lyne [Joncas] a un grand sens de la répartie. C’est une joueuse redoutable. Arnaud a une diversité de talents. C’est 1000 personnages en quatre minutes. Il s’est beaucoup donné pour faire décrocher les autres. Christine [Morency], c’est la vedette montante. Elle a un rire communicatif. Edith [Cochrane] a moins le profil d’humoriste, mais avec sa répartie, elle peut tenir la route. Laurent [Paquin] est notre vétéran capable de jouer, de faire de la musique, de chanter, un improvisateur redoutable. Rachid [Badouri] embarque dans tout, ne dit jamais non. Il est trooper. Matt Duff est partant et ouvert. Ils sont tellement concentrés à l’idée de ne pas rire des autres qu’il leur arrive de rire d’eux-mêmes. On s’était fait un pool entre nous et je peux dire qu’on s’est tous trompés!

LOL : Qui rira le dernier

Diffusé sur Amazon Prime Vidéo