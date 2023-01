«Se révéler» d'Arnaud Riou: donner un sens à sa vie

C’est par la réalisation de soi que l’on parvient à donner un sens à sa vie permettant de vivre de façon épanouie. Pour ce faire, on peut s’imposer des objectifs à atteindre, analyser le chemin parcouru ou choisir de se révéler. Dans son livre Se révéler, l’auteur Arnaud Riou propose de se questionner sur sa propre existence. Sommes-nous là où l’on devrait être en fonction de nos valeurs, notre essence ou notre authenticité? Ce sont les fameuses questions existentielles à ne pas éviter.

Photo fournie par les Editions Albin Michel

Un travail d’introspection est parfois une démarche nécessaire pour se situer par rapport à nos besoins. Faire une pause et oser se questionner en toute franchise méritent l’effort. Si les réponses ne sont pas tout à fait celles souhaitées, pourquoi ne pas y remédier? Il n’est jamais trop tard pour changer. La vie est précieuse, alors aussi bien la vivre de manière à être heureux.

Pour l’auteur, se révéler, c’est de laisser fondre les apparences, laisser tomber les masques et se diriger vers notre véritable essence personnelle qui est unique à soi afin de cheminer et vivre notre mission de vie.

Dans l’exercice d’introspection, il faut savoir faire preuve d’indulgence. Les aléas de la vie font souvent en sorte que nous avons fait des choix sachant pertinemment que ce n’était pas toujours la meilleure option. On va parfois de l’avant, un peu à l’aveugle, ça fait partie de la vie.

Faire de mauvais choix, commettre quelques erreurs, s’obliger quelques détours au passage, n’est pas si grave à partir du moment où l’on en est conscient. Ce qui est grave en revanche est de poursuivre son chemin sur la mauvaise route. On finira forcément par faire ce que l’on ne voulait pas faire durant une vie entière, et ce n’est pas l’essence du bonheur, nous le savons tous.

Quant à ceux qui nous entourent, ils sont souvent aux prises avec les mêmes problèmes que nous, parfois forcés de faire certains mauvais choix. Alors, au lieu de juger, faisons preuve d’indulgence envers les autres également.

Humilité et libre arbitre

L’auteur prévient également de l’importance d’être humble. Personne n’est parfait, alors soyons réalistes et ne tentons pas de nous imposer des objectifs inatteignables, sinon nous risquons d’être perdants dans l’équation au point de perdre tout espoir d’avancer.

Parfois, certaines épreuves nous obligent à nous questionner. Pourquoi est-ce que cela m’arrive? Est-ce que j’aurais pu l’éviter?

Il faut souvent des évènements marquants pour que l’on en vienne à se questionner.

Pour l’auteur, rien n’arrive pour rien. Et c’est souvent ce questionnement, s’il est réalisé en toute authenticité, qui permet de se secouer pour mieux comprendre. C’est en fait ce que l’auteur appelle se révéler.

Après les grandes questions viennent les choix. Il arrive qu’ils soient évidents, mais si rien ne vient à l’esprit, on suggère de se laisser guider par son intuition, la fameuse grande sagesse. Parfois, il suffit de poser une question par écrit sur une feuille de papier et de laisser reposer la question pendant quelques jours, puis, si on est attentif, des réponses devraient survenir.

La réponse peut se trouver dans un livre, dans un film ou lors d’une conversation qui peut sembler banale a priori. Chose certaine, lorsque vous trouverez la réponse, vous le saurez intérieurement, c’est ensuite à vous de décider de la nouvelle direction à suivre. C’est ce que l’on nomme le libre arbitre, dont vous êtes le seul responsable. À vous de prendre votre destin en main et réaliser votre mission de vie.

♦ Arnaud Riou est l’auteur d’une douzaine de livres dont, Réveillez le chaman qui est en vous, Oser parler et savoir dire, Jouer le rôle de sa vie et Les nouveaux sages.