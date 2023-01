Tout est une question de point de vue

J’ai lu avec intérêt la lettre intitulée « Question de point de vue » de cette Québécoise qui se posait de grosses questions sur la façon désinvolte avec laquelle les citoyens du ROC (rest of Canada) nous traitent, nous les Québécois francophones. On nous accuse d’être racistes parce qu’on veut limiter les entrées d’immigrants chez nous, alors qu’ils ne réalisent pas que notre langue est en péril à cause de ça. J’ai également apprécié votre réponse, incluant la partie où vous notez que nous en payons probablement le prix à cause de nos deux rejets référendaires pour nous donner un pays à nous.

J’ai vécu en Ontario pendant 33 ans (de ma naissance en février 1946 jusqu’en août 1979). Je suis donc en mesure de témoigner de la disparité entre les traitements de la minorité anglo-québécoise, versus le traitement de la minorité franco-ontarienne. Un exemple parmi tant d’autres : voilà 25 ans, le premier ministre Mike Harris a décrété la fermeture de l’hôpital Monfort « pour des raisons budgétaires ».

En 2014 au Québec, imaginez le tollé si le gouvernement Couillard, qui mettait de l’avant l’austérité budgétaire, avait décidé de fermer le CUSM ! Pourtant, ce qui est censé être bon pour pitou ne doit-il pas aussi l’être pour minou selon les pourfendeurs des lois 96 et 21 ?

Un autre exemple qui m’a outré viscéralement : en mars 2012 dans la ville de Cornwall, alors que son slogan est « The bilingual town of Canada », devant l’hôpital où ma mère a eu un traitement pour son cancer colorectal, le téléjournal montrait une foule en furie avec à sa tête le Reeves de South Stormont (Reeves est l’équivalent d’un préfet de MRC). 1300 personnes avaient signé une pétition exigeant que la CCH (Cornwall Community Hospital) retire sa demande pour des postes d’infirmières bilingues. Parce que supposément cela serait discriminatoire envers les infirmières qui n’ont pas été assez motivées pour obtenir de bons résultats dans leurs cours de « French as a second language » au High School. Ça leur a valu une plainte de ma part au commissaire aux langues officielles. Je refuse d’être un citoyen de seconde zone parce que je parle le français.

Un ex-franco-ontarien fier de sa langue

La fierté d’être ce que l’on est et la force de ne jamais baisser les bras devant quiconque cherche à nous inférioriser sont nos armes les plus importantes.