Un dimanche ensoleillé à l'horizon

Un dégagement nuageux est à prévoir sur l’ensemble du territoire québécois pour la journée de dimanche.

C’est notamment le cas dans l’ouest du Québec, pour les régions de Montréal, Laval, Lanaudière et les Laurentides. Les vents atteindront également 15 km/h dans ces régions, et le refroidissement éolien aux alentours de -13.

Idem pour l’Estrie, la Mauricie, la ville de Québec et le Centre-du-Québec. Le maximum atteindra environ -2 dans ces régions de la province.

La Chaudière-Appalaches, Charlevoix et La Tuque connaîtront quant à elles du temps ensoleillé. Cela n’est cependant pas synonyme de temps plus chaud, alors que le refroidissement éolien devrait entraîner des températures pouvant atteindre jusqu’à -20.

Le Saguenay – Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie seront aussi sous le soleil, avec pour sa part un refroidissement éolien de près de -30. Des risques d’engelures sont à prévoir.

Pour le Nord-du-Québec, ce sera alternance soleil-nuage à Fermont et Schefferville. Les vents atteindront également 15 km/h, et des risques d’engelures sont en vigueur pour Fermont.

Les Îles-de-la-Madeleine verront du temps un peu plus nuageux, en matinée, avec des rafales environ à 60. Les températures demeureront stables près de 0. Le refroidissement éolien devrait pour sa part se stabiliser autour de -9.

Du verglas attendu pour l'est lundi

C'est le calme avant la tempête pour l'est de la province, alors qu'Environnement Canada a émis un avertissement de pluie verglaçante pour la Gaspésie, la Côte-Nord et l'est du Bas-Saint-Laurent.

«La pluie verglaçante devrait débuter lundi matin sur la Baie-des-Chaleurs et s'étendre vers la Gaspésie, la Côte-Nord et certaines localités du Bas-Saint-Laurent dans les heures suivantes. Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, deviendront glacées, glissantes et dangereuses. Une accumulation de glace pourrait casser des branches d'arbres», peut-on lire dans la publication de l'agence fédérale.